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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Luna și Marte, spectacol pe cer, luni dimineață. La ce oră se observă cel mai bine evenimentul astronomic?

Semiluna acoperită de umbra lui Marte (Profimedia)

Semiluna acoperită de umbra lui Marte (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 sept. 2026, 20:30

Un fenomen astronomic spectaculos are loc luni dimineață, când Luna și Marte vor apărea aproape lipite pe cer, într-o conjuncție rară, vizibilă înainte de răsărit. Septembrie 2026 aduce o serie de evenimente astronomice remarcabile, de la ocultații până la Echinocțiul de toamnă.

Luni dimineață, 7 septembrie 2026, înainte de răsărit, cerul va oferi un spectacol rar: Luna, aflată în fază de semilună subțire, va trece foarte aproape de Marte, planeta cu nuanță roșiatică distinctă. Fenomenul va fi vizibil cel mai bine spre est, în jurul orei 03:00, înainte ca lumina zorilor să înceapă să coloreze orizontul.

Fazele Lunii, septembrie 2026 (Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”)

Potrivit Planetariului și Observatorului Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, luna septembrie 2026 este una dintre cele mai bogate în evenimente astronomice ale anului, cu mai multe conjuncții, ocultații și momente ideale pentru observații.

Conjuncția Lună–Marte are, în astrologie, o semnificație intensă: este un aspect care amplifică energia, impulsul și reacțiile emoționale, combinând sensibilitatea Lunii cu forța directă a lui Marte.

Este considerată o perioadă în care instinctele devin mai puternice, deciziile se iau rapid, iar oamenii pot simți o nevoie crescută de acțiune, clarificare sau confruntare. În același timp, acest tranzit poate aduce curaj emoțional și dorința de a rezolva situații amânate, fiind un moment favorabil pentru inițiative personale.

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