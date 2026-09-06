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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Luna și Marte, spectacol pe cer, luni dimineață. La ce oră se observă cel mai bine evenimentul astronomic?
Semiluna acoperită de umbra lui Marte (Profimedia)
Un fenomen astronomic spectaculos are loc luni dimineață, când Luna și Marte vor apărea aproape lipite pe cer, într-o conjuncție rară, vizibilă înainte de răsărit. Septembrie 2026 aduce o serie de evenimente astronomice remarcabile, de la ocultații până la Echinocțiul de toamnă.
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