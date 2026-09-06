Luna și Marte, spectacol pe cer, luni dimineață. La ce oră se observă cel mai bine evenimentul astronomic?

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 sept. 2026, 20:30

Un fenomen astronomic spectaculos are loc luni dimineață, când Luna și Marte vor apărea aproape lipite pe cer, într-o conjuncție rară, vizibilă înainte de răsărit. Septembrie 2026 aduce o serie de evenimente astronomice remarcabile, de la ocultații până la Echinocțiul de toamnă.

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