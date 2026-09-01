Scris de Emanuel Focșan Publicat: 1 sept. 2026, 11:45

Temerile privind implicarea inteligenței artificiale în acțiuni menite să preia de la oameni controlul societății nu mai par chiar lipsite de substanță. Recent, OpenAI a confirmat că mai multe dintre modelele sale au cooperat pentru a sparge sisteme informatice, iar discuțiile purtate între entitățile artificiale sunt șocante.

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