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Stiinta si tehnologie· 2 min citire
Inteligența artificială trece linia roșie. Transcrieri interne au surprins planuri și discuții despre infracțiuni
Scena din "Odisee spațială 2001" (Profimedia)
Temerile privind implicarea inteligenței artificiale în acțiuni menite să preia de la oameni controlul societății nu mai par chiar lipsite de substanță. Recent, OpenAI a confirmat că mai multe dintre modelele sale au cooperat pentru a sparge sisteme informatice, iar discuțiile purtate între entitățile artificiale sunt șocante.
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