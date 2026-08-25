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Pericol în Cișmigiu: o tânără a fost strivită de 2 copaci și riscă să rămână paralizată

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 12:51
Actualizat25 aug. 2026, 12:52
SursăRealitatea PLUS

Pericol uriaș în unul dintre cele mai aglomerate parcuri din Capitală, Parcul Cișmigiu. O tânără de 19 ani ar putea rămâne paralizată după ce doi copaci s-au prăbușit peste ea, în timp ce se afla într-un hamac.

Antonia a trecut prin clipe de coșmar

Antonia a suferit o leziune gravă la coloana cervicală și a trecut deja prin două operații.

Familia se pregătește acum să dea în judecată Primăria Capitalei și cere să se stabilească cine este responsabil pentru tragedie.

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