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Social· 1 min citire
Pericol în Cișmigiu: o tânără a fost strivită de 2 copaci și riscă să rămână paralizată
Publicat25 aug. 2026, 12:51
Actualizat25 aug. 2026, 12:52
SursăRealitatea PLUS
Pericol uriaș în unul dintre cele mai aglomerate parcuri din Capitală, Parcul Cișmigiu. O tânără de 19 ani ar putea rămâne paralizată după ce doi copaci s-au prăbușit peste ea, în timp ce se afla într-un hamac.
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