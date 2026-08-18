Universul Smartino se extinde: am deschis noul magazin Smartino Home

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:15

Universul Smartino se extinde! În această vară s-a deschis Smartino Home, un nou concept unic, dedicat zonei de Home & Deco cu peste 1,200 m.p. de mobilă și decorațiuni. Pe 11 iulie 2025, Smartino International România a deschis primul său magazin fizic: Smartino Supermarket. Acela a fost începutul unei povești construite în jurul unei promisiuni clare: produse atent selecționate, branduri de încredere, soluții utile pentru viața de zi cu zi și un raport corect între calitate și preț.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre smartinohomehome deco