IQOS la UNTOLD 2026: Un remix de inspirație, creativitate și expresie personală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 21:22

Cu peste 500.000 participanți din peste 150 de țări, 9 scene si peste 200 de artiști și DJs, UNTOLD 2026 a reconfirmat statutul său de al treilea cel mai mare festival de muzică din lume. Timp de patru zile, Cluj-Napoca a devenit punctul de întâlnire al muzicii, culturii și creativității, reunind comunități din întreaga lume într-o experiență care depășește granițele unui festival tradițional.

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