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Economie· 2 min citire
Sistemul Energetic Național: Victima crizelor politice și a lipsei de investiții
Publicat5 aug. 2026, 22:39
Actualizat5 aug. 2026, 22:55
SursăRealitatea PLUS
Sistemul energetic românesc e marcat de eșecuri și amânări în ultimii 10 ani! Țara noastră s-a confruntat cu întârzieri majore în implementarea marilor proiecte de infrastructură energetică și cu o lipsă cronică de punere în funcțiune a unor noi capacități de producție.
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