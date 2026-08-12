Sărbătoarea zilei, miercuri, 12 august. Doi mari sfinți, cinstiți de Biserică. Cruce neagră în calendar

Publicat 12 aug. 2026, 07:13 Actualizat 12 aug. 2026, 07:14

Sfinții Mucenici Fotie și Anichit sunt sărbătoriți pe data de 12 august a fiecărui an. Ei au trăit în timpul împăratului Dioclețian, într-o perioadă în care creștinii erau supuși unor persecuții și chinuri cumplite.

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