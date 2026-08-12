Advertising
Advertising
Lifestyle· 2 min citire
Sărbătoarea zilei, miercuri, 12 august. Doi mari sfinți, cinstiți de Biserică. Cruce neagră în calendar
sarbatoare 12 august
Publicat12 aug. 2026, 07:13
Actualizat12 aug. 2026, 07:14
Sfinții Mucenici Fotie și Anichit sunt sărbătoriți pe data de 12 august a fiecărui an. Ei au trăit în timpul împăratului Dioclețian, într-o perioadă în care creștinii erau supuși unor persecuții și chinuri cumplite.
Citește și
- 09:39Prăjitură de post cu mere și scorțișoară. Desertul simplu și aromat pe care trebuie să îl încerci în Postul Adormirii Maicii Domnului
- 19:03Harta eclipsei de Soare din 12 august. Locurile din România de unde poate fi observată cel mai bine
- 18:20Câinele tău știe când ești fericit sau trist. Cercetătorii au descoperit cum „citește” companionul emoția de pe chip
- 13:55Iaurt grecesc făcut acasă, din doar două ingrediente. Rețeta simplă pentru o textură densă și cremoasă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News