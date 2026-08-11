Iaurt grecesc făcut acasă, din doar două ingrediente. Rețeta simplă pentru o textură densă și cremoasă

Iaurtul grecesc poate fi preparat acasă fără aparate speciale și fără ingrediente greu de găsit. Este nevoie doar de lapte integral, iaurt natural cu culturi lactice vii și câteva ore de răbdare. Rezultatul este un produs dens, fin și adaptabil, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru deserturi, sosuri sau gustări.
Prepararea se bazează pe fermentarea naturală a laptelui cu ajutorul culturilor vii din iaurtul folosit ca starter. Pentru o porție de iaurt de casă sunt necesare 1 litru de lapte integral și 2-3 linguri de iaurt natural.
Laptele integral contribuie la obținerea unei consistențe mai bogate, iar iaurtul folosit drept starter trebuie să conțină culturi lactice vii, pentru ca fermentarea să se desfășoare corect.
Cele două ingrediente de care ai nevoie pentru rețetă
Primul pas este încălzirea laptelui până aproape de punctul de fierbere, la aproximativ 85 grade Celsius. Ulterior, acesta trebuie lăsat să se răcească până la circa 42-45 grade Celsius. O temperatură prea ridicată poate distruge culturile lactice, în timp ce una prea mică încetinește fermentarea.
Iaurtul natural se amestecă separat cu câteva linguri de lapte călduț, apoi se încorporează în restul cantității de lapte. Recipientul se acoperă și se lasă într-un loc cald, fără a fi mișcat, timp de 6-8 ore.
Trucul care transformă iaurtul simplu în iaurt grecesc foarte gros
După fermentare, iaurtul trebuie ținut la frigider cel puțin două ore. Pentru o consistență apropiată de cea a iaurtului grecesc autentic, produsul se poate pune într-o sită tapetată cu tifon sau cu o pânză curată și se lasă la scurs, la frigider, pentru câteva ore. Zerul se va separa treptat, iar iaurtul va deveni mai gros și mai cremos.
Cu cât timpul de scurgere este mai mare, cu atât textura finală va fi mai compactă.
Iaurtul preparat acasă nu conține conservanți sau agenți de îngroșare, iar gustul și consistența pot fi ajustate în funcție de preferințe. În plus, câteva linguri din iaurtul obținut pot fi păstrate pentru următoarea tranșă, fiind folosite drept starter.
Produsul poate fi servit cu fructe proaspete, miere, granola și semințe, dar poate fi utilizat și în smoothie-uri, sosuri cu usturoi și verdețuri, prăjituri sau alte deserturi. De asemenea, poate înlocui smântâna în numeroase rețete.
Păstrat într-un recipient închis ermetic și manipulat cu ustensile curate, iaurtul de casă rezistă la frigider aproximativ 5-7 zile.