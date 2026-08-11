Iaurt grecesc făcut acasă, din doar două ingrediente. Rețeta simplă pentru o textură densă și cremoasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 13:55

Iaurtul grecesc poate fi preparat acasă fără aparate speciale și fără ingrediente greu de găsit. Este nevoie doar de lapte integral, iaurt natural cu culturi lactice vii și câteva ore de răbdare. Rezultatul este un produs dens, fin și adaptabil, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru deserturi, sosuri sau gustări.

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