Se întoarce roata pentru patru zodii. După ani de ghinion și dezamăgiri, vin banii și fericirea

După opt ani de încercări, dezamăgiri și lecții dureroase, patru semne zodiacale intră, în sfârșit, într-o perioadă de răsplată. Următoarele luni le pot aduce schimbări importante și recompense exact în acele domenii în care au avut cel mai mult de suferit. Pentru ele, perioada grea se apropie de final.
Taur
Din 2018 până în iulie anul acesta, Uranus s-a aflat în semnul tău. După cum probabil bănuiești, Taurule, acest lucru nu a fost deloc benefic.
Potrivit lui Demure, această planetă a acționat ca „o bilă de demolare haotică în viața ta amoroasă, în carieră, în finanțe și în viața personală”. De la relații toxice la probleme financiare, ai avut senzația că tot ce putea merge prost, a mers prost.
Din fericire, Uranus s-a mutat acum în Gemeni, iar tu ești răsplătit din plin. Jupiter în Leu îți oferă, de asemenea, un impuls de care aveai mare nevoie. Aspectele vieții tale care au trecut prin cele mai mari dificultăți vor cunoaște în curând succesul și fericirea. Bucură-te de ele!
Scorpionul
Cu siguranță nu ai fost ocolit de haos, Scorpionule. Deoarece Taurul este semnul tău înrudit, viața ta a fost un dezastru în ultimii opt ani.
În timp ce Uranus se afla în Taur, ai încasat lovitură după lovitură și te-ai confruntat cu mai multe turbulențe decât într-o telenovelă. Așadar, vei fi încântat să afli că acest ciclu karmic s-a încheiat oficial.
„Mulți dintre voi ați trăit relații intermitente, despărțiri bruște sau relații imprevizibile care v-au epuizat energia și v-au distrus liniștea sufletească”, a spus Demure. „Dar acel capitol se încheie.” Acum, cu Uranus în Gemeni și Jupiter în Leu, ai noroc în dragoste! Aceasta este șansa ta de a construi o relație sănătoasă și dedicată.
Vărsător
În ultimii opt ani, ai trăit trădări care te-au afectat profund. Atât prietenii, cât și partenerii te-au înjunghiat pe la spate și ți-au încălcat încrederea. Nu poți suporta atât de multă suferință, Vărsător, așa că e bine că viața ta începe în sfârșit să se schimbe în bine.
„Poate că ai avut de-a face cu necinstea, dispariția fără explicații, încrederea trădată sau relații care te-au făcut să-ți pui constant la îndoială valoarea”, a spus astrologul. Nu-ți face griji, totuși. Cu Uranus într-un nou semn și Jupiter în Leu, te așteaptă legături autentice.
Potrivit lui Demure, „oameni cinstiți, dedicați și profund loiali înlocuiesc acum anii de haos emoțional și trădări”.
Leu
Ultimii opt ani au fost un adevărat carusel emoțional, Leu. De la eșecuri în relații la stagnare în carieră, viața a fost o adevărată luptă.
Nu ai reușit să acumulezi averea pe care ți-o doreai și nici să faci progrese semnificative. Cu toate acestea, ai perseverat, iar acum ești răsplătit.
De fapt, cu Jupiter în semnul tău, intri într-unul dintre cele mai norocoase capitole din întreaga ta viață. „În sfârșit, vei putea avansa rapid în carieră în moduri în care nu ai reușit niciodată până acum”, a spus Demure.
Ai șansa să îți atingi cele mai mari obiective profesionale, așa că apucă-te de treabă! Nu lăsa dezamăgirile din trecut să te împiedice să prosperi acum, potrivit sursei.