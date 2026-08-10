Sărbătoarea zilei 10 august: Un mare sfânt, pomenit de Biserică. Vezi cine își aniversează onomastica

10 august este o zi cu o puternică însemnătate duhovnicească pentru credincioșii ortodocși. În această zi, Biserica îi pomenește pe Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul, Sfântul Sfințit Mucenic Xist, Episcopul Romei, și Sfântul Mucenic Ipolit, trei mărturisitori ai credinței creștine care au rămas neclintiți în fața prigoanei.
Sfântul Laurențiu Arhidiaconul – chip al credinței și al milosteniei
Sfântul Laurențiu a trăit în secolul al III-lea, în vremea persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Valerian. El a fost arhidiacon al Bisericii din Roma și avea, printre alte responsabilități, grija de bunurile Bisericii și de ajutorarea celor săraci.
Viața sa este strâns legată de cea a Sfântului Xist, Episcopul Romei. După martiriul episcopului, Laurențiu a împărțit bunurile Bisericii celor aflați în nevoie, pentru ca acestea să nu fie confiscate de autoritățile vremii. Gestul său a arătat că, pentru el, adevărata bogăție nu consta în lucrurile materiale, ci în credință, iubire și milostenie.
În cele din urmă, Sfântul Laurențiu a fost prins și supus chinurilor, primind moarte martirică. Curajul său în fața suferinței a devenit un exemplu pentru generații întregi de creștini.
Sfântul Ipolit, un mărturisitor convertit de puterea credinței
În aceeași zi este pomenit și Sfântul Mucenic Ipolit. Acesta era un ostaș roman și avea responsabilitatea de a păzi închisoarea în care erau întemnițați creștinii.
Potrivit tradiției, Ipolit a fost impresionat de credința și de minunile săvârșite prin Sfântul Laurențiu și a ales să primească Botezul împreună cu familia sa. Mai târziu, el însuși a mărturisit fără teamă credința creștină înaintea împăratului și a primit moarte martirică.
Pilda Sfântului Ipolit arată că întâlnirea cu un om care trăiește cu adevărat credința poate schimba o viață întreagă.
Sfântul Xist, Episcopul Romei
Tot astăzi este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Xist, Episcopul Romei, care a fost și el martirizat în timpul persecuției împăratului Valerian. Calendarul zilei amintește, alături de acești sfinți, și textele biblice rânduite pentru această zi: Apostolul din Epistola a II-a către Corinteni și Evanghelia după Matei.
Ce învățăm din viața sfinților de astăzi?
Pomenirea sfinților din 10 august este mai mult decât o rememorare a unor evenimente din trecut. Ea este o invitație la reflecție asupra propriei vieți.
Sfântul Laurențiu ne amintește de milostenie și grija față de cei săraci, Sfântul Ipolit ne arată puterea unei credințe care poate transforma omul, iar Sfântul Xist este un exemplu de statornicie în mărturisirea lui Hristos.
Într-o lume în care oamenii sunt adesea preocupați de avere, succes și putere, exemplul acestor mucenici readuce în atenție valorile esențiale ale vieții creștine: credința, iubirea aproapelui, curajul și dăruirea.