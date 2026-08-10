Sărbătoarea zilei 10 august: Un mare sfânt, pomenit de Biserică. Vezi cine își aniversează onomastica

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 07:07

10 august este o zi cu o puternică însemnătate duhovnicească pentru credincioșii ortodocși. În această zi, Biserica îi pomenește pe Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul, Sfântul Sfințit Mucenic Xist, Episcopul Romei, și Sfântul Mucenic Ipolit, trei mărturisitori ai credinței creștine care au rămas neclintiți în fața prigoanei.

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