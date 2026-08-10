Cum îți salvezi gazonul uscat de căldură fără să-l replantezi. Trucul secret pe care grădinarii cu experiență îl fac în august

Canicula și seceta din această vară își pun amprenta asupra gazonului din tot mai multe gospodării din România. Peluzele care până nu demult erau verzi și dense au început să se îngălbenească, iar în unele cazuri au căpătat chiar o nuanță maronie. Pentru mulți proprietari, imaginea poate părea un semn că iarba este pierdută definitiv. Specialiștii atrag însă atenția că situația nu este neapărat atât de gravă pe cât pare. În luna august, câteva măsuri simple de îngrijire pot face diferența și pot ajuta gazonul să își revină odată cu răcirea vremii.
Nu uda puțin în fiecare zi
Una dintre cele mai frecvente greșeli este udarea superficială, în fiecare seară, timp de câteva minute. Deși pare că gazonul primește apă, aceasta pătrunde doar la suprafață, iar rădăcinile rămân aproape de nivelul solului, devenind și mai vulnerabile la căldură.
În schimb, gazonul are nevoie de udări mai rare, dar abundente. Ideal este ca apa să pătrundă la o adâncime de aproximativ 10-15 centimetri, stimulând dezvoltarea unui sistem radicular puternic.
Cel mai bun moment pentru udare este dimineața devreme, înainte ca soarele să devină puternic. Astfel, apa ajunge în sol, iar pierderile prin evaporare sunt mult mai mici. Udarea la prânz este ineficientă, iar cea târziu în noapte poate favoriza apariția bolilor fungice.
Greșeala pe care mulți o fac în august
Mulți proprietari văd că gazonul s-a îngălbenit și decid să îl tundă foarte scurt, în speranța că va crește mai repede. Este exact opusul a ceea ce recomandă specialiștii.
În perioadele caniculare, iarba trebuie lăsată puțin mai înaltă, la aproximativ 6-8 centimetri. Firele mai lungi umbresc solul, reduc evaporarea apei și protejează rădăcinile de temperaturile extreme.
De asemenea, nu este recomandat să îndepărtezi mai mult de o treime din înălțimea gazonului la o singură tundere. O tăiere drastică pune planta sub un stres suplimentar, exact când încearcă să își revină după caniculă.
Când se fertilizează gazonul
O altă greșeală este aplicarea unor cantități mari de îngrășăminte bogate în azot în timpul valurilor de căldură. Acestea stimulează o creștere rapidă a frunzelor, însă iarba consumă mai multă apă și devine și mai sensibilă la temperaturile ridicate.
Dacă gazonul este afectat de secetă, este mai bine să aștepți câteva zile cu temperaturi mai blânde înainte de fertilizare. În această perioadă sunt recomandate îngrășămintele cu eliberare lentă sau cele care conțin mai mult potasiu, element ce ajută plantele să facă față stresului provocat de căldură și lipsa apei.
Aerarea și îndepărtarea resturilor uscate
Dacă peluza este compactată, apa pătrunde mai greu în sol. O aerare ușoară, realizată cu o furcă sau cu un aerator special, poate îmbunătăți circulația apei și a oxigenului către rădăcini.
În același timp, este bine să îndepărtezi frunzele uscate și stratul gros de iarbă moartă, deoarece acestea împiedică apa să ajungă la rădăcini.
Când trebuie însămânțate zonele afectate? Dacă după două-trei săptămâni de udare corectă anumite porțiuni rămân complet goale, este posibil ca iarba să fi murit. În acest caz, nu este nevoie să replantezi întreaga peluză.
Sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie reprezintă una dintre cele mai bune perioade pentru supraînsămânțarea gazonului. Solul este încă suficient de cald pentru germinare, iar temperaturile mai scăzute și ploile de toamnă ajută firele noi să se dezvolte rapid.
Altfel spus, cu o udare corectă, tunderi făcute la înălțimea potrivită și fertilizare aplicată la momentul potrivit, majoritatea peluzelor afectate de caniculă își pot recăpăta culoarea verde fără a fi nevoie de înlocuirea completă a gazonului. În multe situații, puțină răbdare și câteva măsuri simple sunt suficiente pentru ca iarba să arate din nou sănătoasă până la începutul toamnei, potrivit sursei.