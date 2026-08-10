Cum îți salvezi gazonul uscat de căldură fără să-l replantezi. Trucul secret pe care grădinarii cu experiență îl fac în august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 08:51

Canicula și seceta din această vară își pun amprenta asupra gazonului din tot mai multe gospodării din România. Peluzele care până nu demult erau verzi și dense au început să se îngălbenească, iar în unele cazuri au căpătat chiar o nuanță maronie. Pentru mulți proprietari, imaginea poate părea un semn că iarba este pierdută definitiv. Specialiștii atrag însă atenția că situația nu este neapărat atât de gravă pe cât pare. În luna august, câteva măsuri simple de îngrijire pot face diferența și pot ajuta gazonul să își revină odată cu răcirea vremii.

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