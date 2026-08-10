Care este cel mai sănătos ceai pentru creier și inimă. Are beneficii uimitoare, însă nu poate fi consumat de toată lumea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 10:07

Ceaiurile sunt printre cele mai populare băuturi din lume, fiind apreciate atât pentru gust, cât și pentru numeroasele beneficii pe care le pot avea asupra organismului. Dintre sortimentele preferate de oameni, unul se remarcă însă prin conținutul bogat de antioxidanți și potențialele efecte benefice asupra sănătății celulare, creierului și inimii.

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