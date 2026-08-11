Sărbătoare 11 august – Sfântul Nifon, Ierarhul care a lăsat o puternică amprentă asupra Bisericii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 07:07

Credincioșii ortodocși îl prăznuiesc în fiecare an, pe 11 august, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, unul dintre marii ierarhi ai secolului al XV-lea, cunoscut pentru viața sa ascetică, pentru dragostea față de Biserică și pentru rolul important pe care l-a avut în reorganizarea vieții bisericești din Țara Românească. În aceeași zi este pomenit și Sfântul Mare Mucenic Evplu, arhidiaconul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sarbatoarea zilei