Sărbătoare 11 august – Sfântul Nifon, Ierarhul care a lăsat o puternică amprentă asupra Bisericii

Credincioșii ortodocși îl prăznuiesc în fiecare an, pe 11 august, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, unul dintre marii ierarhi ai secolului al XV-lea, cunoscut pentru viața sa ascetică, pentru dragostea față de Biserică și pentru rolul important pe care l-a avut în reorganizarea vieții bisericești din Țara Românească. În aceeași zi este pomenit și Sfântul Mare Mucenic Evplu, arhidiaconul.
Cine a fost Sfântul Ierarh Nifon
Sfântul Nifon s-a născut în Peloponez, în prima jumătate a secolului al XV-lea, într-o familie credincioasă. La botez a primit numele Nicolae. Încă din tinerețe s-a remarcat prin dragostea pentru învățătură și prin dorința de a-și închina viața lui Dumnezeu.
A ales calea monahismului și a ajuns în Sfântul Munte Athos, unde s-a nevoit în mai multe mănăstiri, dedicându-se rugăciunii, postului și vieții duhovnicești. În monahism a primit numele Nifon, care, potrivit tradiției consemnate în sursele bisericești, este asociat cu ideea de „cel ce veghează”.
Viața sa ascetică și înțelepciunea de care a dat dovadă l-au făcut cunoscut în lumea ortodoxă. În anul 1483 a fost ales mitropolit al Tesalonicului, iar câțiva ani mai târziu a ajuns Patriarh al Constantinopolului.
Un patriarh încercat de vremuri grele
Sfântul Nifon a trăit într-o perioadă dificilă pentru creștinii din Răsărit, după căderea Constantinopolului sub stăpânirea otomană. Activitatea sa ca patriarh a fost marcată de încercări și schimbări politice.
A fost îndepărtat din scaunul patriarhal, apoi rechemat, iar ulterior a ajuns din nou în exil. În timpul șederii sale la Adrianopol l-a întâlnit pe domnitorul Țării Românești, Radu cel Mare, întâlnire care avea să aibă o importanță deosebită pentru istoria Bisericii de la nord de Dunăre.
Sfântul Nifon și Țara Românească
Invitat de Radu cel Mare, Sfântul Nifon a venit în Țara Românească. Aici a avut un rol important în organizarea și întărirea vieții bisericești.
Prezența sa în țară este legată de eforturile de îmbunătățire a disciplinei bisericești și de consolidare a rânduielii în viața clerului și a credincioșilor. Prin experiența sa duhovnicească și prin autoritatea pe care o avea în lumea ortodoxă, Sfântul Nifon a contribuit la dezvoltarea Bisericii din Țara Românească.
Moștenirea sa este legată astfel nu doar de Patriarhia Constantinopolului și de lumea monahală athonită, ci și de istoria spirituală a poporului român.
Un model de credință și răbdare
Viața Sfântului Nifon este, pentru credincioși, un exemplu de statornicie în credință. A trecut prin perioade de cinste și de prigoană, prin responsabilități înalte și prin exil, fără să renunțe la principiile sale duhovnicești.
Pomenirea sa din 11 august reprezintă un moment în care credincioșii sunt chemați să privească dincolo de încercările vieții și să descopere valoarea răbdării, a rugăciunii și a slujirii aproapelui.
În tradiția ortodoxă, sfinții ierarhi nu sunt cinstiți doar pentru funcțiile pe care le-au ocupat, ci mai ales pentru modul în care și-au pus întreaga viață în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor.
11 august – zi de rugăciune și recunoștință
Pentru creștinii ortodocși, ziua de 11 august este un prilej de rugăciune către Sfântul Ierarh Nifon și de aducere aminte a unei personalități care a avut un rol important în istoria Bisericii.
Pomenirea Sfântului Nifon ne amintește că adevărata putere a unui ierarh nu stă în rangul pe care îl ocupă, ci în credință, în curajul de a apăra valorile Bisericii și în capacitatea de a rămâne aproape de oameni chiar și în cele mai dificile vremuri.
Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, este prăznuit în fiecare an pe 11 august. Pentru credincioși, el rămâne un model de rugăciune, înțelepciune, răbdare și slujire, iar legătura sa cu Țara Românească îi conferă un loc aparte în memoria spirituală și istorică a românilor.