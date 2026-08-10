Test de inteligență: poți identifica tatăl bebelușului în doar 7 secunde? Indiciul pe care mulți îl ratează

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 16:15

Un nou puzzle de logică face furori printre pasionații de teste de inteligență. Provocarea este simplă la prima vedere: într-o imagine apar o mamă, bebelușul ei și trei bărbați, însă doar unul dintre aceștia este tatăl copilului. Ai la dispoziție doar 7 secunde pentru a găsi indiciul corect.

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