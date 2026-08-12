Amortizare, sprijin, greutate: ghidul pantofilor de alergare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:04

Amortizarea, nivelul de sprijin și greutatea pantofului sunt câteva dintre caracteristicile care merită analizate înainte de a cumpăra adidași de alergare. Un pantof cu amortizare generoasă nu se va simți la fel ca unul mai ferm, iar un model foarte ușor poate avea un comportament diferit față de unul construit pentru stabilitate și protecție pe distanțe mai lungi.

Distribuie articolul