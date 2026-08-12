Amortizare, sprijin, greutate: ghidul pantofilor de alergare

Amortizarea, nivelul de sprijin și greutatea pantofului sunt câteva dintre caracteristicile care merită analizate înainte de a cumpăra adidași de alergare. Un pantof cu amortizare generoasă nu se va simți la fel ca unul mai ferm, iar un model foarte ușor poate avea un comportament diferit față de unul construit pentru stabilitate și protecție pe distanțe mai lungi.
Înainte să alegi, este util să știi ce înseamnă aceste diferențe și, mai ales, care dintre ele sunt relevante pentru felul în care alergi. În continuare, trecem prin principalele caracteristici ale pantofilor de alergare și vedem ce ar trebui să urmărești în funcție de antrenamentele tale.
Identifică tipul tău de alergare și suprafața
Înainte să te uiți la design sau culoare, clarifică unde și cât alergi.
Alergi pe asfalt, bandă sau poteci?
Faci 3-5 km de două ori pe săptămână sau te pregătești pentru semi-maraton?
Vrei alergare lejeră sau antrenamente rapide?
Majoritatea persoanelor care aleargă în oraș au nevoie de pantofi pentru asfalt, cu amortizare bună și talpă rezistentă la abraziune. Dacă îți place să ieși în parc pe teren de pământ sau pe poteci ușoare, caută modele hibride (road-to-trail).
Alege amortizarea în funcție de teren și greutate
Amortizarea înseamnă cât de bine absoarbe pantoful șocul la fiecare pas. La alergare, forța de impact poate ajunge la de 2-3 ori greutatea corporală. Pe asfalt, toată presiunea revine în articulații, deci ai nevoie de protecție adecvată.
Ai trei variante principale:
1. Amortizare ridicată (max cushion). Potrivită pentru distanțe lungi, persoane peste 85-90 kg sau antrenamente frecvente pe asfalt. Talpa este mai groasă, senzația mai moale. Bună pentru recuperare sau alergări lente.
2. Amortizare echilibrată (daily trainer). Alegerea potrivită pentru majoritatea alergătoarelor recreative. Oferă confort și suficient dinamism pentru 5-15 km. Dacă ești la început, începe aici.
3. Amortizare reactivă (pentru viteză). Mai ușoară, mai fermă, cu accent pe energie și ritm alert. Potrivită pentru intervale sau competiții.
Branduri consacrate, inclusiv adidas, folosesc tehnologii moderne care îmbină protecția cu senzația de propulsie, mai ales pentru alergarea pe suprafețe dure.
Sfat practic: dacă nu știi ce să alegi, optează pentru varianta echilibrată. Îți oferă stabilitate pentru utilizare uzuală și nu te limitează.
Verifică sprijinul: pronație, lățime, forma tălpii
Sprijinul se referă la modul în care pantoful îți susține mișcarea naturală a piciorului.
Ce este pronația?
Pronația este rotația ușoară a piciorului spre interior la contactul cu solul. Este normală. Problemele apar doar dacă mișcarea este excesivă (suprapronație).
Indiciu simplu: verifică talpa pantofilor vechi.
Majoritatea alergătoarelor au pronație neutră și pot purta pantofi neutri. Modelele cu stabilitate includ o zonă mai fermă în interiorul tălpii pentru control suplimentar.
Lățimea și baza tălpii
Dacă simți că glezna “cade” spre interior după 7-8 km, caută o platformă mai lată. Stabilitatea vine și din geometria tălpii, nu doar din inserții rigide.
Pentru rezultate stabile, probează mai multe modele și observă cum se aliniază glezna când mergi sau alergi ușor pe loc.
Ia în considerare greutatea și flexibilitatea
Greutatea pantofului influențează senzația de efort, mai ales pe distanțe lungi.
Orientativ:
sub 230 g – pentru ritm rapid
230-280 g – echilibru bun pentru antrenamente
peste 280 g – accent pe confort și protecție
Dacă ești începătoare și alergi 5 km, diferența de 30-40 g nu îți va schimba performanța, dar amortizarea suplimentară îți poate proteja articulațiile.
Flexibilitatea contează la fel de mult. Îndoaie ușor pantoful în zona antepiciorului. Dacă este complet rigid, poate fi obositor pentru alergare recreativă. Dacă este prea moale, poate pierde stabilitate.
Alege un model care se mișcă natural cu piciorul tău.
Analizează materialele și durabilitatea
Talpa are mai multe straturi. Partea centrală, responsabilă de amortizare, se numește tălpa intermediară (midsole). Când alegi adidașii, analizează următoarele detalii despre talpă:
cât de bine absoarbe șocul
cât timp își păstrează forma
cum se simte după 300-400 km
Un pantof de antrenament rezistă aproximativ 500-700 km. Dacă alergi de trei ori pe săptămână, înseamnă în jur de 6-9 luni.
Verifică și partea superioară (mesh). Vara, alege materiale respirabile. Pentru alergare în sezon rece, caută texturi mai dense.
Nu ignora talpa exterioară. Dacă alergi exclusiv pe asfalt, ai nevoie de cauciuc rezistent în zonele de impact (călcâi și antepicior).
Probează și testează corect
Nu cumpăra pantofi fără probă atentă, chiar dacă îi comanzi online.
Ține cont de aceste reguli:
Probează după-amiaza sau seara.
Poartă șosetele de alergare obișnuite.
Lasă aproximativ 1 cm spațiu în față.
Mergi cel puțin 5 minute cu ei încălțați.
Leagă șireturile ferm, dar confortabil.
Fă câteva mișcări dinamice. Ridică-te pe vârfuri. Aleargă pe loc. Dacă simți presiune laterală sau frecare în zona călcâiului, caută alt model.
Alege mărimea și zona de confort
Piciorul se umflă în timpul alergării. De aceea, ai nevoie de puțin spațiu suplimentar.
Semne că mărimea este corectă:
Dacă ai antepicior mai lat, caută modele cu formă mai generoasă în față. Dacă ai călcâi îngust, verifică sistemul de șireturi și fixarea din spate.
Ajustează șireturile în funcție de forma piciorului tău. Există tehnici de legare pentru susținere suplimentară în zona gleznei sau pentru reducerea presiunii pe partea superioară.
8. Planifică achiziția în funcție de buget și stil
Pantofii de alergare pot face parte din garderoba ta de zi cu zi. Alege modele care arată bine și cu leggings, și cu blugi.
Pentru un look curat:
Pentru un accent vizual:
Dacă îți place să îmbini sportul cu streetwear, caută modele care arată bine și în afara antrenamentului. Astfel, investești inteligent.
Stabilește bugetul înainte să cauți. Modelele din colecțiile anterioare oferă adesea același nivel de performanță la preț mai accesibil. Compară caracteristicile, citește recenzii și profită de perioadele cu reduceri.
Alege informat și bucură-te de fiecare kilometru
Pantofii potriviți îți susțin alergarea, stilul și confortul. Evaluează suprafața, amortizarea, sprijinul și greutatea. Probează atent. Alege mărimea corectă. Integrează-i în ținutele tale preferate.
Nu te grăbi. Compară, testează și decide în funcție de nevoile tale reale. Descoperă modele care îți oferă echilibru între performanță și design și transformă fiecare alergare într-o experiență mai confortabilă.