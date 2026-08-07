Deserturile copilăriei care nu se demodează niciodată. Trei rețete simple cu lapte, perfecte pentru weekend

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 13:13

Unele deserturi nu au nevoie de ingrediente sofisticate pentru a aduce zâmbete la masă. Orezul cu lapte, grișul cu lapte și fideaua cu lapte sunt preparatele care au făcut parte din copilăria multor români și rămân, și astăzi, alegeri ideale pentru un weekend petrecut în familie.

Distribuie articolul