Fenomene astronomice spectaculoase în luna august. Eclipsa rară din 2 august 2027, evenimentul pe care generația noastră nu îl va mai vedea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 iul. 2026, 13:56

Luna august aduce o serie de evenimente astronomice impresionante, de la conjuncții planetare și ploi de meteori, până la eclipse spectaculoase. Cel mai așteptat moment rămâne însă eclipsa totală de Soare din 2 august 2027, considerată unul dintre cele mai spectaculoase fenomene cerești ale secolului și care nu va avea un echivalent similar până în anul 2114.

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