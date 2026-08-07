Horoscopul de weekend 8-9 august. Adevăruri incomode ies la iveală: zodiile vizate

Publicat 7 aug. 2026, 11:40 Actualizat 7 aug. 2026, 11:52

Emoțiile sunt intense în acest sfârșit de săptămână, iar unele zodii vor fi nevoite să facă față unor discuții dificile sau să ia hotărâri importante. Altele se vor bucura de liniște, timp petrecut cu familia și momente de relaxare.

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