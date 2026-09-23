Ana Maria Păcuraru, interviu-eveniment cu Nicușor Dan. Ce spune președintele despre apărarea anti drone și anularea alegerilor

Publicat 23 sept. 2026, 22:49 Actualizat 23 sept. 2026, 22:50 Sursă Realitatea PLUS

Aflată la New York, în inima diplomației mondiale, Ana Maria Păcuraru a realizat un interviu cu președintele României, Nicușor Dan, în care au fost abordate unele dintre cele mai importante teme aflate în atenția publică. Jurnalista Realitatea PLUS l-a întrebat pe șeful statului despre discuțiile cu Volodimir Zelenski în contextul incidentelor cu drone, despre anularea alegerilor și despre informațiile referitoare la o posibilă influență rusă în procesul electoral.

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