Ana Maria Păcuraru, interviu-eveniment cu Nicușor Dan. Ce spune președintele despre apărarea anti drone și anularea alegerilor

Aflată la New York, în inima diplomației mondiale, Ana Maria Păcuraru a realizat un interviu cu președintele României, Nicușor Dan, în care au fost abordate unele dintre cele mai importante teme aflate în atenția publică. Jurnalista Realitatea PLUS l-a întrebat pe șeful statului despre discuțiile cu Volodimir Zelenski în contextul incidentelor cu drone, despre anularea alegerilor și despre informațiile referitoare la o posibilă influență rusă în procesul electoral.
Discuția a ajuns și la situația politică internă și la negocierile pentru formarea Guvernului. Ana Maria Păcuraru l-a întrebat pe Nicușor Dan despre șansele ca Siegfried Mureșan să obțină sprijinul parlamentar necesar, despre eventualitatea unui eșec al acestei propuneri și despre posibilitatea alegerilor anticipate.
În partea finală a interviului, Ana Maria Păcuraru a cerut explicații despre scenariul în care Siegfried Mureșan l-ar propune în guvern pe Ilie Bolojan, în condițiile unui program de guvernare aproape identic cu cel anterior. Nicușor Dan a explicat care sunt, în opinia sa, limitele atribuțiilor prezidențiale în formarea Guvernului și ce direcții consideră esențiale pentru România.
Apărarea anti drone a României
Ana Maria Păcuraru: Domnul președinte, am reușit să vorbesc cu Volodimir Zelenski despre dronele picate pe teritoriul nostru, acesta a spus că a discutat în aceste zile cu dumneavoastră despre acest incident și că este pregătit să ne ajute. În ce fel, ne puteți da mai multe detalii vă rog?
Nicușor Dan: Da, este o discuție care a început de mai multe luni, după cum știți o parte din programul SAFE, 200 de milioane de euro sunt dedicate colaborării pe drone și anti drone între România și Ucraina și firmele noastre și ministerele de Apărare conlucrează pe asta.
Ana Maria Păcuraru: Dar a venit cu ceva specific în aceste zile, astăzi?
Nicușor Dan: Astăzi nu. Astăzi nu am vorbit cu el. Am vorbit, după cum știți, săptămâna trecută, când am fost în Ucraina, și echipele tehnice sunt în contact și Ucraina, fiind în acest război cu Rusia, vă dați seama că a dezvoltat tehnologii și pe drone de atac și pe apărare față de drone de atac.
Anularea alegerilor
Ana Maria Păcuraru: Domnule președinte, anularea alegerilor. Aproape au trecut doi ani de zile de când România și-a anulat cele mai importante alegeri. Am văzut în ultimele zile ce a însemnat divizarea societății. Când vom vedea raportul despre anularea alegerilor? Aveți informații concrete de la TikTok, Meta, X că alegerile din România au fost vizate de platforme cu sprijin extern? Ați primit informări că decidenți politici de la momentul respectiv au știut de ingerințele din alegeri, pentru că la o zi după scrutin, Klaus Iohannis felicita serviciile și spunea că alegerile au fost organizate impecabil.
Nicușor Dan: Bun. În primul rând, alegerile au fost anulate pentru că un candidat a încălcat regula de finanțare obligatorie pentru toți candidații și în felul ăsta și-a dat un avantaj în competiția electorală. În al doilea rând, în urmă cred cu un an, a ieșit un document prezentat de procurorul general, în care au fost date niște dovezi de influență rusă pe media din România și care s-au dus până în alegeri. Și în al treilea rând, ăsta nu este un fenomen izolat, el este parte dintr-un fenomen global, care nu vizează numai România, vizează toată Europa și o să vedeți un raport pe tot fenomenul ăsta global.
Șansele lui Siegfried Mureșan de a strânge voturile pentru investitură
Ana Maria Păcuraru: De asemenea, domnule președinte, calculele parlamentare arată că domnul Siegfried Mureșan nu are în acest moment voturile necesare pentru învestitură. Ați spus că sperați la o soluție, dar cifrele nu par să vă susțină optimismul. Ce faceți dacă mandatul lui eșuează? Aveți deja în minte un nume pentru funcția de premier? Luați în calcul o variantă tehnocrată sau o negociere cu PSD?
Nicușor Dan: Ce vreau să spun este că exclud alegerile anticipate, dar pentru moment vreau să ne concentrăm la această propunere de prim-ministru și la cele zece zile în care ne aflăm, în care domnia sa face negocieri cu partidele parlamentare pentru a-și găsi sprijin. Nu vreau să ne ducem foarte mult cu scenarii după momentul ăsta. Să vedem cum merge propunerea sa de guvern program și dacă e cazul, după aceea mai discutăm.
Eventualitatea declanșării alegerilor anticipate
Ana Maria Păcuraru: Și pentru că tot vorbim despre asta, domnul Siegfried Mureșan a declarat astăzi: știm că președintele României nu preferă alegerile anticipate, știm că gestionarea crizei actuale este un pic mai dificilă decât ar fi fost poate prevenirea crizei politice actuale de către președintele României, dar la un moment dat partidele politice împreună cu președintele României trebuie să dea o soluție. Cea mai la îndemână soluție este trecerea acestui guvern. Nu există în momentul de față o altă alternativă și sunt convins că mai devreme sau mai târziu președintele României va lua în considerare alegerile anticipate. Ce ați înțeles din acest mesaj? Vă transmite practic că alegerile anticipate devin inevitabile?
Nicușor Dan: Nicidecum. Dar ce vreau eu să spun este că noi avem o Constituție, niște atribuții constituționale. Președintele României are atributul constituțional de a nominaliza un prim-ministru, mai departe și în ceea ce privește căderea guvernului și în ceea ce privește formarea guvernului cu o majoritate parlamentară, ăsta este un joc exclusiv parlamentar în care președintele nu are nimic de a face.
Prezența lui Ilie Bolojan în noul guvern
Ana Maria Păcuraru: O ultimă întrebare, domnule președinte: vi se pare un demers firesc și sănătos ca domnul Mureșan să ia în calcul să-l propună pe domnul Bolojan, cu un program de guvernare aproape identic cu cel dinainte?
Nicușor Dan: Bun, asta e ceva ce ține de parlament. Bineînțeles că acolo discuțiile sunt mult mai nuanțate decât mandatul pe care eu pot să-l dau. Care a fost, cererea mea a fost ca România să-și păstreze direcția pro-occidentală, unu, și doi, să păstreze traiectoria de deficit pe care a creat-o cu Comisia Europeană. Pentru că deja situația e prea complicată ca să mai vin și cu alte condiții suplimentare. Ce înseamnă program de guvernare în dezbaterea parlamentului, în negocierile de acum.