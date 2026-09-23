Adrian Veștea le cere liberalilor să voteze noul Guvern. ”România are nevoie de stabilitate. PNL are obligația să o ofere”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 sept. 2026, 18:25

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, consideră că parlamentarii PNL trebuie să voteze Guvernul pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, urmează să îl prezinte Parlamentului. El susține că România are nevoie de un Executiv legitim și că Partidul Național Liberal trebuie să își asume guvernarea cu toate responsabilitățile care decurg din acest rol.

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