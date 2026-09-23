Adrian Veștea le cere liberalilor să voteze noul Guvern. ”România are nevoie de stabilitate. PNL are obligația să o ofere”

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, consideră că parlamentarii PNL trebuie să voteze Guvernul pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, urmează să îl prezinte Parlamentului. El susține că România are nevoie de un Executiv legitim și că Partidul Național Liberal trebuie să își asume guvernarea cu toate responsabilitățile care decurg din acest rol.
Veștea afirmă, totodată, că acceptarea unui alt liberal pentru funcția de premier reprezintă un semn pozitiv pentru democrația internă a partidului. El a făcut referire și la situația din luna iunie, când fusese desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, însă cabinetul propus de el nu a primit votul Parlamentului.
Adrian Veștea cere vot pentru Guvernul lui Siegfried Mureșan
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Veștea a susținut că parlamentarii liberali au responsabilitatea de a susține noul Executiv.
„România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit. De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan. Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susținut mereu: PNL trebuie să își asume guvernarea țării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile care decurg din această misiune”, a scris Adrian Veștea.
Potrivit acestuia, un Executiv condus de un liberal și care are puteri depline ar permite PNL să își respecte angajamentele asumate față de cetățeni și comunități.
„Un Guvern condus de un premier liberal, cu puteri depline, este cadrul prin care Partidul Național Liberal își poate onora angajamentele față de români și față de comunități”, a transmis Veștea.
Veștea face referire la situația din luna iunie
Președintele CJ Brașov a apreciat că acceptarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier reprezintă un semn pozitiv în ceea ce privește democrația internă a PNL.
Este, desigur, un semn îmbucurător pentru democrația internă din Partidul Național Liberal faptul că domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României.
Nu pot însă să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aceeași deschidere ar fi existat și în luna iunie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci ar fi fost acceptat și susținut un premier liberal, altul decât domnul Bolojan, care avea deja pregătit un Guvern cu o componentă liberală clară și solidă?
Poate că România ar fi evitat luni de instabilitate politică. Poate că economia nu ar fi fost împinsă și mai adânc în incertitudine. Poate că partenerii externi și agențiile de rating nu ar fi privit cu atâta îngrijorare spre București. Și poate că PNL nu ar fi devenit ținta atacurilor venite din toate direcțiile spectrului politic.”, a completat Adrian Veștea.
El a mai susținut că perioada deja pierdută nu poate fi recuperată prin explicații, ci prin măsuri politice pe care le consideră responsabile.
„Dar timpul pierdut nu mai poate fi recuperat prin explicații. Poate fi recuperat doar prin decizii responsabile”, a adăugat Veștea.
Mesaj pentru aleșii locali liberali
Adrian Veștea susține că poziția sa privind asumarea guvernării de către PNL cu puteri depline este împărtășită de majoritatea aleșilor locali liberali.
„Știu că poziția mea, aceea ca PNL să își asume guvernarea cu puteri depline, este împărtășită de marea majoritate a aleșilor locali liberali. Ei sunt cei care, zi de zi, duc greul administrației, răspund în fața cetățenilor și trebuie să continue proiectele de dezvoltare din comunitățile lor.
Pentru ca aceste proiecte să meargă mai departe, administrațiile locale au nevoie de sprijin real de la nivel central. Nu de promisiuni rostite în ședințe. Nu de consultări formale. Nu de respect mimat doar în campanii electorale”, a transmis președintele CJ Brașov.
El a argumentat că reprezentanții administrațiilor locale sunt direct afectați atunci când apar blocaje la nivel central, iar finanțările sau deciziile necesare comunităților întârzie.
„Aleșii locali sunt primii care decontează în fața cetățenilor atunci când statul se blochează, când finanțările întârzie, când deciziile de la centru sunt amânate sau când acestea sunt luate fără să se țină cont de realitatea din teritoriu”, a mai arătat Veștea.
Veștea spune că PNL trebuie să ofere stabilitate
În mesajul său, președintele Consiliului Județean Brașov a legat rezultatele aleșilor locali de cele ale partidului și a susținut că PNL trebuie să își asume responsabilitatea guvernării.
„Succesul aleșilor locali liberali înseamnă succesul PNL. Iar succesul PNL, astăzi, nu poate fi construit decât prin responsabilitate, guvernare și respect față de oamenii care au dat votul acestui partid.
România are nevoie de stabilitate. PNL are obligația să o ofere”, a mai arătat Adrian Veștea.
În 14 iunie, Adrian Veștea fusese desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, fără consultarea prealabilă a conducerii PNL.
Conducerea PNL a decis atunci să nu susțină Executivul propus de Veștea. Pe 22 iunie, cabinetul prezentat de acesta nu a obținut voturile necesare în Parlament.