Ion Cristoiu aruncă bomba pe scena politică: „În momentul în care a fost desemnat Siegfried Mureșan, s-au decis anticipate”

Publicat 23 sept. 2026, 17:32 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu susține că negocierile purtate în aceste zile pentru formarea noului Guvern ascund, de fapt, o altă miză politică: alegerile anticipate. În exclusivitate la Realitatea Plus, analistul a spus că discuțiile din jurul premierului desemnat Siegfried Mureșan și încercările de a strânge o majoritate parlamentară ar face parte, în opinia sa, dintr-un joc politic mai larg, început deja cu gândul la un nou scrutin.

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