Ion Cristoiu aruncă bomba pe scena politică: „În momentul în care a fost desemnat Siegfried Mureșan, s-au decis anticipate”

Ion Cristoiu susține că negocierile purtate în aceste zile pentru formarea noului Guvern ascund, de fapt, o altă miză politică: alegerile anticipate. În exclusivitate la Realitatea Plus, analistul a spus că discuțiile din jurul premierului desemnat Siegfried Mureșan și încercările de a strânge o majoritate parlamentară ar face parte, în opinia sa, dintr-un joc politic mai larg, început deja cu gândul la un nou scrutin.
Declarațiile vin în timp ce Siegfried Mureșan încearcă să strângă sprijinul necesar pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat a anunțat că are susținerea PNL, USR și UDMR, însă formula celor trei partide nu are, în acest moment, suficiente voturi pentru învestirea cabinetului, iar negocierile cu PSD au devenit esențiale.
Ion Cristoiu: „Întrebarea este de ce joacă acest teatru”
Ion Cristoiu a spus la Realitatea Plus că, din punctul său de vedere, discuția nu ar trebui să se oprească la numele miniștrilor sau la împărțirea funcțiilor. Analistul susține că actuala formulă de guvernare nu ar avea voturile necesare pentru a trece de Parlament și că tocmai de aici trebuie pornită analiza situației politice.
„ Asistăm la o comedie pe care o joacă și presa, și opinia publică, și noi, și ei, pentru că ei se fac că fac un guvern. Nu există, n-au cum să treacă ( Guvernul Siegfried Mureșan n.r.). Și atunci, după părerea mea, discuția este: ce urmărește Nicușor Dan și ei? Dacă observați, deci scopul principal... E clar că acest guvern nu are cum, nici dacă vin oierii. Și atunci întrebarea pe care și-o pune toată lumea este următoarea: ce rost are ca o țară întreagă, ca o presă întreagă, ca oamenii serioși, să discutăm cu seriozitate un teatru?”
Între timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul. Cristoiu a spus că miza reală ar trebui căutată în perspectiva dizolvării Parlamentului și a organizării unor alegeri anticipate.
„Este mult mai important, dacă vreți să deslușim, de ce joacă acest teatru”.
„Pentru că e clar că vor anticipate”
Întrebat direct care ar fi explicația pentru acest joc politic, Ion Cristoiu a răspuns fără ezitare că, în opinia sa, toate taberele se pregătesc pentru alegeri anticipate.
„Pentru că e clar că vor anticipate.”
Întrebat cine ar urmări acest scenariu, analistul a răspuns: „Toți”. În analiza sa, Cristoiu l-a inclus și pe președintele Nicușor Dan și a legat situația de procedura constituțională care poate duce la dizolvarea Parlamentului. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.
„Dacă el își depune mandatul, nu sunt anticipate. Constituția prevede clar două condiții fundamentale pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul. Una: împlinirea a 60 de zile de la prima cădere. S-a împlinit pe 22 august, v-am spus într-o emisiune, a luat pistolul, gata. Și a doua condiție: cel puțin două guverne căzute. A căzut unul, trebuie să cadă al doilea, da? Dacă domnul (Siegfried Mureșan n.r.) își dă mandatul, se întâmplă următorul lucru: nu a căzut al doilea guvern. Deci trebuie ca președintele să se ostenească și trebuie să mai gândească încă o formulă. Orice om normal, și el, bănuiesc că o fi cât de cât normal, știe că nu există altă soluție.”
Cristoiu susține că „deja a început campania electorală”
Ion Cristoiu merge mai departe cu scenariul și spune că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar fi marcat, în opinia sa, începutul unei campanii electorale pentru anticipate. Analistul susține că inclusiv poziționările PNL, USR, UDMR și PSD trebuie citite prin această cheie.
„Și dacă tot... O să spuneți: «Dar de ce joacă și liberalii, și Mureșan fără să râdă?». Pentru că deja a început campania electorală de când a fost numit domnul Siegfried Mureșan. Pentru anticipate. Deci fiecare parte, acum, joacă pentru anticipate.”
În aceeași intervenție, Cristoiu a susținut că și atacurile politice și poziționările publice din ultimele zile trebuie privite în logica unei campanii electorale care, în opinia sa, a început deja.
„Grindeanu joacă și el teatru, pentru că teatrul: «Noi suntem de acord să facem cutare», pentru că se gândește la anticipate. Hai, dacă vă uitați, tot ce fac ei acum, de aia refuz să discut, este campanie electorală și ei nu m-au plătit. Pentru că PNL, USR și UDMR nu fac altceva acum decât: «Iată ce program avem, nu-i iubim pe ăia de la PSD», da? Despre ceea ce fac, niciun moment nu se va îndeplini, pentru că ei știu că o să pice.”
„În momentul în care a fost desemnat Siegfried Mureșan, s-au decis anticipate”
În opinia sa, momentul desemnării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar fi fost și momentul în care actorii politici au început să lucreze cu scenariul alegerilor anticipate.
„Deci noutatea pe care v-o spun eu, și țineți cont, asta este: faptul că, în momentul în care a fost desemnat Siegfried Mureșan, s-au decis anticipate. Și atunci inclusiv acea nebunie cu «dați-mi un timp de gândire». Adică inclusiv cu numirea lui... Cei de la PNL știu că Siegfried Mureșan nu are nicio treabă cu politica din România. Dar era nevoie electorală, nu-i așa?.