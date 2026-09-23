AUR deschide ușa negocierilor cu PSD. Petrișor Peiu: „Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 17:08

Reprezentanții AUR sunt dispuși să se întâlnească cu Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitație la discuții, a transmis Petrișor Peiu. Totodată, liderul AUR i-a transmis președintelui PSD că majoritățile trebuie făcute înainte de consultările de la Cotroceni, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul