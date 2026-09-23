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Politica· 1 min citire
AUR deschide ușa negocierilor cu PSD. Petrișor Peiu: „Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim”
Petrișor Peiu (AUR)
Reprezentanții AUR sunt dispuși să se întâlnească cu Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitație la discuții, a transmis Petrișor Peiu. Totodată, liderul AUR i-a transmis președintelui PSD că majoritățile trebuie făcute înainte de consultările de la Cotroceni, conform Realitatea PLUS.
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