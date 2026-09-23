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Politica· 1 min citire

AUR deschide ușa negocierilor cu PSD. Petrișor Peiu: „Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim”

Petrișor Peiu (AUR)

Petrișor Peiu (AUR)

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 17:08

Reprezentanții AUR sunt dispuși să se întâlnească cu Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitație la discuții, a transmis Petrișor Peiu. Totodată, liderul AUR i-a transmis președintelui PSD că majoritățile trebuie făcute înainte de consultările de la Cotroceni, conform Realitatea PLUS.

Petrișor Peiu, mesaj pentru Sorin Grindeanu

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a transmis că o eventuală discuție cu PSD ar trebui să aibă loc înainte de consultările de la Cotroceni.

„Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important: majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.”

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