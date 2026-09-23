Lia Olguța Vasilescu, atac dur la Siegfried Mureșan: „Cred că singura dumneavoastră calitate e că sunteți neamț”

Publicat 23 sept. 2026, 17:47 Actualizat 23 sept. 2026, 17:55

Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat, după schimbul de replici privind numele său. Primarul Craiovei îl acuză că nu are „coloană vertebrală”, „patriotism” sau pregătire economică.

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