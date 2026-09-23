Lia Olguța Vasilescu, atac dur la Siegfried Mureșan: „Cred că singura dumneavoastră calitate e că sunteți neamț”

Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat, după schimbul de replici privind numele său. Primarul Craiovei îl acuză că nu are „coloană vertebrală”, „patriotism” sau pregătire economică.
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un nou atac la adresa lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan. Social-democrata i-a transmis europarlamentarului PNL că nu este deranjată de originea sa germană și a susținut, într-un mesaj ironic, că aceasta ar fi „singura” sa calitate.
„Nu știu de unde ați tras, dvs. sau «adepții» dvs., concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț. Dimpotrivă, cred că asta e singura dvs. calitate, fiindcă eu alta nu am identificat”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.
Mesajul vine după ce Siegfried Mureșan a reacționat la criticile anterioare ale primarului Craiovei și a făcut referire la soțul acesteia, europarlamentarul PSD Claudiu Manda. Mureșan a afirmat că acesta ar fi unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European.
Olguța Vasilescu: „Poate aveți alte calități”
Lia Olguța Vasilescu a reluat disputa legată de pronunțarea numelui lui Siegfried Mureșan și a susținut că observația sa fusese făcută în urmă cu aproximativ patru luni.
„Ce am constatat, inclusiv la colegii dvs. de partid, e că vă pronunță numele când Zigfrid, când Sigfried, când Siegfried și multe alte variante. Și am constatat-o acum vreo patru luni, deci dacă era să vă deranjeze, stați cam prost cu viteza de reacție”, a scris primarul Craiovei.
Aceasta a adăugat că o asemenea întârziere a reacției ar putea ridica semne de întrebare în privința capacității lui Mureșan de a lua decizii rapide, în eventualitatea în care ar ajunge să conducă Guvernul.
„Sper să nu fiți în situația să trebuiască luată rapid vreo decizie, în cazul puțin probabil în care ați fi validat ca premier, că România ar rata orice țintă impusă”, a mai spus Vasilescu.
Acuzații privind integritatea și experiența economică
În continuarea mesajului, Lia Olguța Vasilescu a pus sub semnul întrebării integritatea, patriotismul și pregătirea economică ale premierului desemnat.
„Coloană vertebrală? Pinalti zice că nu, că v-a susținut financiar și nu ați zis măcar «danke». Și nici deranjat de sursa de proveniență a banilor n-ați prea fost, deci nici cinstea nu vă dă afară din casă”, a afirmat aceasta.
Primarul Craiovei a susținut și că Mureșan ar fi trebuit să prezinte un program economic propriu, nu unul asociat cu liderul PNL Ilie Bolojan.
„Pregătire economică? Ați fi venit cu un program, altul decât al lui Ilie Bolojan care a sărăcit România”, a transmis Vasilescu.
Totodată, aceasta a invocat poziții atribuite lui Mureșan privind sancțiunile împotriva României și a afirmat că europarlamentarul nu ar fi demonstrat patriotism.
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