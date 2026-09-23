Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Doi membri AUR, arestați după instigarea la violență la protestul ciobanilor. Unul dintre ei a agresat echipa Realitatea Plus
Echipa Realitatea Plus, agresată
Publicat23 sept. 2026, 11:04
SursăRealitate Plus
Doi membri AUR au fost arestați preventiv în urma audierilor maraton care i-au vizat pe instigatorii infiltrați la protestul ciobanilor. Unul dintre ei, Valentin Stoica, fiul fostului șef al Jandarmeriei Călărași, s-a aflat și în grupul celor care au agresat echipa Realitatea Plus. În total, 5 indivizi se află în arest la domiciliu, încă 15 sunt arestați preventiv, iar alți 17 sunt reținuți și vor fi propuși pentru arestare. Jurnaliștii Realitatea PLUS au contactat reprezentanții partidului AUR pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.
Citește și
- 10:57Percheziții în mai multe județe, la persoane suspectate că dețineau ilegal arme și muniții
- 10:29Percheziții în Botoșani într-un dosar de proxenetism: trei persoane, duse la audieri
- 10:01Delegație de rang înalt a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, discuții productive cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu
- 10:00Captură uriașă de droguri în Ilfov. 21 de kilograme de canabis găsite în mașina unui dealer
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News