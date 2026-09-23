Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Doi membri AUR, arestați după instigarea la violență la protestul ciobanilor. Unul dintre ei a agresat echipa Realitatea Plus

Echipa Realitatea Plus, agresată

Echipa Realitatea Plus, agresată

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat23 sept. 2026, 11:04
SursăRealitate Plus

Doi membri AUR au fost arestați preventiv în urma audierilor maraton care i-au vizat pe instigatorii infiltrați la protestul ciobanilor. Unul dintre ei, Valentin Stoica, fiul fostului șef al Jandarmeriei Călărași, s-a aflat și în grupul celor care au agresat echipa Realitatea Plus. În total, 5 indivizi se află în arest la domiciliu, încă 15 sunt arestați preventiv, iar alți 17 sunt reținuți și vor fi propuși pentru arestare. Jurnaliștii Realitatea PLUS au contactat reprezentanții partidului AUR pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

Valentin Stoica și Auraș Andone sunt cei doi membri AUR care au fost arestați preventiv pentru instigare la violențe la protestul ciobanilor, iar Stoica este unul dintre indivizii care au agresat echipa Realitatea PLUS, care transmitea în direct de la fața locului..

Agresorul arestat este fiul fostului șef al Jandarmeriei din Călărași și fost prefect al județului, Marian Stoica.

Un alt agresor, pe numele căruia s-a emis mandat de arestare, a părăsit țara, iar în acest moment autoritățile fac demersuri pentru a-l aduce și pentru a-l trage la răspundere penală.

Un al treilea individ a fost pus sub control judiciar, iar un al patrulea, de asemenea implicat în aceste acțiuni de agresiune la adresa jurnaliștilor Realitatea Plus, este cercetat, însă are anumite probleme medicale.

În total, 37 de participanți la evenimentele violente au intrat în vizorul autorităților și au primit diverse măsuri.

Potrivit polițiștilor, în trecut 10 dintre instigatori ar fi fost plasați sub măsuri preventive în alte dosare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

arest preventivaurprotest ciobani

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe