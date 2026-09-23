Doi membri AUR, arestați după instigarea la violență la protestul ciobanilor. Unul dintre ei a agresat echipa Realitatea Plus

Publicat 23 sept. 2026, 11:04 Sursă Realitate Plus

Doi membri AUR au fost arestați preventiv în urma audierilor maraton care i-au vizat pe instigatorii infiltrați la protestul ciobanilor. Unul dintre ei, Valentin Stoica, fiul fostului șef al Jandarmeriei Călărași, s-a aflat și în grupul celor care au agresat echipa Realitatea Plus. În total, 5 indivizi se află în arest la domiciliu, încă 15 sunt arestați preventiv, iar alți 17 sunt reținuți și vor fi propuși pentru arestare. Jurnaliștii Realitatea PLUS au contactat reprezentanții partidului AUR pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

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