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Justitie· 1 min citire
Captură uriașă de droguri în Ilfov. 21 de kilograme de canabis găsite în mașina unui dealer
Droguri
Publicat23 sept. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS
Captură impresionantă! Un bărbat de 45 de ani a fost prins în flagrant în Ilfov în timp ce transporta 21 de kilograme de canabis. Substanțele interzise ar fi urmat să fie vândute pentru 70 de mii de euro, au transmis procurorii DIICOT.
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