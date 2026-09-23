Captură uriașă de droguri în Ilfov. 21 de kilograme de canabis găsite în mașina unui dealer

Publicat 23 sept. 2026, 10:00 Sursă Realitatea PLUS

Captură impresionantă! Un bărbat de 45 de ani a fost prins în flagrant în Ilfov în timp ce transporta 21 de kilograme de canabis. Substanțele interzise ar fi urmat să fie vândute pentru 70 de mii de euro, au transmis procurorii DIICOT.

Distribuie articolul