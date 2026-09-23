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Captură uriașă de droguri în Ilfov. 21 de kilograme de canabis găsite în mașina unui dealer

Droguri

Droguri

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Scris deGeorgiana Balaban
Publicat23 sept. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS

Captură impresionantă! Un bărbat de 45 de ani a fost prins în flagrant în Ilfov în timp ce transporta 21 de kilograme de canabis. Substanțele interzise ar fi urmat să fie vândute pentru 70 de mii de euro, au transmis procurorii DIICOT.

Droguri găsite în Ilfov

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta 21 de kilograme de canabis, substanțele fiind descoperite de anchetatori în autoturismul acestuia.

Potrivit procurorilor DIICOT, drogurile ar fi fost destinate comercializării, iar valoarea estimată a acestora ar fi ajuns la aproximativ 70.000 de euro.

Operațiunea oamenilor legii a avut loc în Ilfov, unde suspectul a fost depistat în timp ce transporta cantitatea mare de substanțe interzise.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi procurat, în cursul acestei luni, diferite cantități de canabis, pe care ulterior le-ar fi distribuit. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, drogurile ar fi fost atât vândute, cât și oferite unor persoane.

Cele 21 de kilograme de canabis descoperite în urma acțiunii reprezintă cea mai importantă cantitate identificată în cadrul acestei anchete.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore

După finalizarea operațiunii, bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Procurorii au solicitat ulterior instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile, urmând ca judecătorul să decidă asupra măsurii preventive.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii încearcă să stabilească inclusiv sursa de unde suspectul ar fi obținut drogurile.

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