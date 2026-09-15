33 de percheziții DIICOT în Arad într-un dosar de trafic de droguri. Minori, printre persoanele cercetate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 09:14

Polițiștii și procurorii au făcut 33 de percheziții DIICOT în Arad, în două dosare privind traficul de droguri de mare risc și operațiuni cu substanțe psihoactive. Peste 15 persoane, inclusiv minori, sunt cercetate, iar anchetatorii au pus în aplicare peste 40 de mandate de aducere.

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