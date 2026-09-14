Protest uriaș al fermierilor în București. Jandarmeria anunță filtre la intrarea în Capitală și posibile restricții în Piața Victoriei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 13:53

Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor programat marți, 15 septembrie, în București, unde sunt așteptați aproximativ 200.000 de producători agricoli. Autoritățile vor institui filtre la intrările în oraș, iar traficul din Piața Victoriei ar putea fi restricționat în funcție de numărul participanților.

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