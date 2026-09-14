Protest uriaș al fermierilor în București. Jandarmeria anunță filtre la intrarea în Capitală și posibile restricții în Piața Victoriei

Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor programat marți, 15 septembrie, în București, unde sunt așteptați aproximativ 200.000 de producători agricoli. Autoritățile vor institui filtre la intrările în oraș, iar traficul din Piața Victoriei ar putea fi restricționat în funcție de numărul participanților.
Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor programat marți, 15 septembrie, în București, unde sunt așteptați aproximativ 200.000 de producători agricoli. Personalul din agricultură și zootehnie este nemulțumit de măsurile impuse recent de Executiv, iar participanții urmează să se adune în fața Guvernului pentru a atrage atenția asupra situației pe care o traversează cele două sectoare. În funcție de numărul celor care vor ajunge la manifestație, traficul rutier din Piața Victoriei ar putea fi restricționat, iar la intrările în Capitală vor fi organizate filtre pentru verificarea transporturilor de animale și produse agroalimentare.
Ce măsuri ia Jandarmeria pentru protestul fermierilor
Jandarmii susțin că principala preocupare este ca manifestația să se desfășoare fără incidente și cer o colaborare permanentă între participanți și forțele de ordine. La locul protestului vor exista echipe speciale de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, care vor putea fi recunoscute după vestele albastre și care vor avea rolul de a păstra legătura cu participanții pe toată durata manifestației.
„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică”, au transmis jandarmii.
De ce protestează fermierii în București
Fermierii din toate sectoarele urmează să vină marți în fața Guvernului pentru a atrage atenția autorităților asupra situației pe care o consideră dezastruoasă în agricultură și zootehnie. La protest sunt așteptați aproximativ 200.000 de producători agricoli, iar amploarea manifestației ar putea duce și la modificări importante în trafic în zona centrală a Capitalei.
„În funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei”, au precizat autoritățile.
Ce restricții vor fi impuse la intrarea în București
Măsurile nu vor viza doar zona Pieței Victoriei, ci și principalele intrări în Capitală. Persoanele care intenționează să participe la protest cu animale sau produse agroalimentare vor fi controlate de autorități, prin filtre instituite în mai multe puncte de la periferia orașului, iar forțele de ordine anunță că nu vor permite accesul la manifestație al celor care au asupra lor obiecte contondente.
„Din rațiuni de siguranță publică, forțele de ordine nu vor permite accesul la adunarea publică al persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest. Sub un alt aspect, forțele de jandarmerie, poliție și alte autorități cu atribuții în contextul acestei adunări publice vor institui filtre la intrările în municipiul București, pentru a verifica legalitatea transporturilor de animale și produse agroalimentare”, mai anunță Jandarmeria Capitalei.
Ce recomandări au primit participanții la protest
Jandarmii le recomandă participanților care observă persoane cu un comportament neadecvat să anunțe imediat forțele de ordine și să nu se alăture unor astfel de acțiuni. Măsurile sunt anunțate după incidentele produse la ultimele proteste ale fermierilor din luna iulie, când forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene.