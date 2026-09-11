Scene violente într-un magazin din București: Două angajate, agresate de un adolescent prins la furat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 21:54

Momente de panică într-un magazin din Capitală, după ce două angajate au fost agresate de un adolescent de 15 ani, surprins în timp ce ar fi încercat să sustragă bunuri din zona de depozitare. Pentru a scăpa, băiatul le-ar fi lovit în repetate rânduri pe cele două femei și le-ar fi amenințat cu acte de violență.

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