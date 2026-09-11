Scene violente într-un magazin din București: Două angajate, agresate de un adolescent prins la furat

Momente de panică într-un magazin din Capitală, după ce două angajate au fost agresate de un adolescent de 15 ani, surprins în timp ce ar fi încercat să sustragă bunuri din zona de depozitare. Pentru a scăpa, băiatul le-ar fi lovit în repetate rânduri pe cele două femei și le-ar fi amenințat cu acte de violență.
Incidentul s-a produs în seara zilei de 7 septembrie 2026, în jurul orei 21:00. Polițiștii au fost alertați prin 112, iar ulterior au reușit să îl identifice pe minor.
Două angajate, agresate după ce l-au surprins pe adolescent în depozit
Potrivit anchetatorilor, adolescentul ar fi pătruns în interiorul magazinului și ar fi ajuns în zona destinată depozitării mărfurilor, profitând de neatenția personalului.
Băiatul ar fi intenționat să fure bunuri, însă a fost observat de una dintre angajate. În momentul în care a fost surprins, adolescentul ar fi recurs la violență pentru a-și asigura fuga.
Victimele sunt două femei în vârstă de 22 și 52 de ani, ambele aflate în timpul programului de lucru.
Conform Poliției Capitalei, minorul le-ar fi lovit de mai multe ori, după care ar fi părăsit magazinul. Înainte de a pleca, acesta le-ar fi adresat și amenințări cu acte de violență.
Agresiunea a provocat panică în rândul persoanelor aflate în magazin în acel moment.
Adolescentul a fost identificat de polițiști
Cazul a intrat în atenția polițiștilor de la Secția 8, după apelul primit la numărul de urgență 112.
Anchetatorii au desfășurat verificări și, cu sprijinul polițiștilor de la Secția 11, au reușit să îl identifice pe adolescent. Acesta a fost adus la audieri joi, iar în urma probelor administrate în dosar a fost reținut pentru 24 de ore.
Ulterior, cazul a ajuns în fața magistraților.
Minorul a fost plasat în arest la domiciliu
Judecătorii au decis ca adolescentul în vârstă de 15 ani să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
În acest dosar sunt investigate fapte încadrate, potrivit anchetatorilor, la tentativă la tâlhărie calificată și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru administrarea probelor necesare în cauză.