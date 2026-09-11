Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Copil de 3 ani, mort după ce s-a electrocutat în curtea casei. Mama făcea treburi gospodărești
Ambulanță
O tragedie cumplită s-a produs în localitatea Tomulești, județul Giurgiu, unde un copil în vârstă de doar 3 ani a murit după ce s-ar fi electrocutat într-o anexă din curtea locuinței. Echipajele medicale chemate de urgență la fața locului au încercat să îi salveze viața, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.
Citește și
- 21:54 Scene violente într-un magazin din București: Două angajate, agresate de un adolescent prins la furat
- 20:55Tragedie în Constanța: bărbat mort după ce ar fi căzut de la etajul 10 al unui bloc
- 14:35Explozia din Rahova: evaluarea celor 270 de apartamente s-a încheiat. Când încep lucrările la bloc
- 13:12Preot din Bihor, trimis în judecată după ce ar fi pus la cale incendierea mașinii firmei administrate de soția sa
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News