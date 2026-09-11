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Copil de 3 ani, mort după ce s-a electrocutat în curtea casei. Mama făcea treburi gospodărești

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 21:31

O tragedie cumplită s-a produs în localitatea Tomulești, județul Giurgiu, unde un copil în vârstă de doar 3 ani a murit după ce s-ar fi electrocutat într-o anexă din curtea locuinței. Echipajele medicale chemate de urgență la fața locului au încercat să îi salveze viața, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

Incidentul a fost anunțat printr-un apel la 112, după ce micuțul a fost găsit inconștient și căzut la pământ.

Copilul a fost găsit inconștient într-o anexă

Potrivit primelor informații, copilul se afla în curtea locuinței familiei din Tomulești atunci când s-a produs tragedia.

La un moment dat, acesta ar fi ajuns într-o anexă a gospodăriei, unde a fost găsit ulterior fără reacție.

Imediat după descoperirea copilului, a fost solicitat ajutor prin numărul unic de urgență 112. Echipajele medicale au ajuns rapid la adresă și au început procedurile de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, copilul nu a mai putut fi salvat. Medicii au constatat decesul.

Ce făcea mama copilului în momentul tragediei

Din informațiile preliminare, mama copilului se afla în curtea casei și făcea treburi gospodărești în momentul în care s-a produs incidentul.

La un moment dat, femeia și-ar fi văzut copilul căzut și a cerut imediat ajutor.

Circumstanțele exacte în care copilul a ajuns în contact cu sursa electrică nu sunt, deocamdată, cunoscute. Anchetatorii urmează să stabilească dacă a existat o defecțiune a instalației electrice sau un alt factor care a dus la producerea tragediei.

Polițiștii anchetează moartea copilului

Polițiștii din Giurgiu au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul.

Oamenii legii efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în gospodărie și cum a ajuns copilul să fie electrocutat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia din localitatea Tomulești.

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