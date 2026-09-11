Copil de 3 ani, mort după ce s-a electrocutat în curtea casei. Mama făcea treburi gospodărești

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 21:31

O tragedie cumplită s-a produs în localitatea Tomulești, județul Giurgiu, unde un copil în vârstă de doar 3 ani a murit după ce s-ar fi electrocutat într-o anexă din curtea locuinței. Echipajele medicale chemate de urgență la fața locului au încercat să îi salveze viața, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

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