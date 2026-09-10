Bărbat reținut în Galați după mesaje naziste și antisemite pe internet. Ar fi regretat că Holocaustul nu a fost „complet”

Un bărbat de 35 de ani din județul Galați a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat după ce ar fi publicat pe o rețea de socializare mesaje și imagini cu caracter rasist, xenofob, antisemit și de elogiere a regimului nazist. Acesta ar fi aprobat efectele Holocaustului și și-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă.
Un bărbat de 35 de ani din localitatea Independența, județul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat într-un dosar penal după ce ar fi publicat pe o platformă de socializare mesaje, comentarii și imagini care exprimau idei de anihilare, inferiorizare și dezumanizare a unor persoane pe criterii de naționalitate, etnie sau religie.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi distribuit inclusiv o reprezentare grafică a unei explozii nucleare însoțită de mesajul „NUKE THEM ALL”, cu referiri la mai multe state și populații. Bărbatul ar fi promovat idei fasciste și rasiste, ar fi elogiat regimul nazist, ar fi transmis mesaje antisemite și ar fi aprobat în mod public efectele Holocaustului.
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Ce ar fi publicat bărbatul pe rețelele de socializare?
Din cercetări a rezultat că, în perioada 19-20 iunie 2025, bărbatul ar fi folosit un cont de pe o platformă de socializare pentru a publica mesaje, comentarii, imagini și reprezentări grafice cu conținut rasist și xenofob. Postările ar fi vizat persoane sau categorii de persoane în funcție de naționalitate, etnie ori religie.
„Din cercetări a rezultat că, în perioada 19 – 20 iunie 2025, acesta ar fi utilizat un cont de pe o platformă de socializare pentru a publica mesaje, comentarii, imagini şi reprezentări grafice prin care ar fi fost exprimate idei de anihilare, inferiorizare şi dezumanizare a unor persoane sau categorii de persoane, pe criterii de naţionalitate, etnie ori religie.”
Ce mesaje cu caracter extremist ar fi distribuit?
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi publicat o imagine reprezentând o explozie nucleară, însoțită de mesajul „NUKE THEM ALL”, precum și referiri la mai multe state și populații. Totodată, acesta ar fi distribuit materiale prin care ar fi promovat idei fasciste și rasiste și ar fi elogiat regimul nazist.
„De asemenea, ar fi publicat o reprezentare grafică a unei explozii nucleare, însoţită de mesajul „NUKE THEM ALL” şi de referiri la mai multe state şi populaţii, precum şi materiale prin care ar fi promovat idei fasciste şi rasiste, ar fi elogiat regimul nazist şi ar fi transmis mesaje antisemite.”
Ce legătură are dosarul cu Holocaustul și simbolurile naziste?
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi pus la dispoziția publicului și o fotografie în care apare efectuând salutul nazist. De asemenea, ar fi publicat mesaje prin care ar fi aprobat efectele Holocaustului și și-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă. Dosarul vizează, între altele, incitarea la violență, ură sau discriminare, distribuirea prin intermediul unui sistem informatic de materiale rasiste și xenofobe, promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanității și crime de război, utilizarea în public a simbolurilor fasciste și aprobarea în public a Holocaustului sau a efectelor acestuia.
Ce măsură a fost luată împotriva bărbatului?
Bărbatul de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore la data de 9 septembrie 2026 și a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Galați. Pe 10 septembrie 2026, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Liești, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale față de acesta, iar cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente.