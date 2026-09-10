Bărbat reținut în Galați după mesaje naziste și antisemite pe internet. Ar fi regretat că Holocaustul nu a fost „complet”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 14:03

Un bărbat de 35 de ani din județul Galați a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat după ce ar fi publicat pe o rețea de socializare mesaje și imagini cu caracter rasist, xenofob, antisemit și de elogiere a regimului nazist. Acesta ar fi aprobat efectele Holocaustului și și-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă.

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