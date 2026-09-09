Accident pe Șoseaua Viilor. Un polițist pe motocicletă a fost rănit și transportat la spital

Un polițist de 36 de ani din cadrul Brigăzii Rutiere a fost rănit ușor într-un accident produs pe Șoseaua Viilor, în București. Motocicleta de serviciu pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani.
Un polițist în vârstă de 36 de ani, din cadrul Brigăzii Rutiere, a fost rănit ușor într-un accident produs miercuri, 9 septembrie, pe Șoseaua Viilor din București. Acesta se afla în timpul serviciului și se deplasa cu o autospecială moto când, în dreptul imobilului cu numărul 23, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani.
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Cum s-a produs accidentul de pe Șoseaua Viilor?
Din primele date, polițistul se deplasa cu autospeciala moto pe Șoseaua Viilor, iar în dreptul imobilului cu numărul 23 a intrat în coliziune cu autoturismul condus de bărbatul de 68 de ani. Cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute deocamdată și urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.
Motocicleta poliției se deplasa în regim prioritar?
La momentul producerii accidentului, autospeciala moto nu se deplasa în regim prioritar. Motocicleta poliției nu avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase, potrivit informațiilor transmise după producerea evenimentului. În urma impactului, polițistul de 36 de ani a fost rănit ușor și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.
Ce au indicat testările cu aparatul etilotest?
Atât polițistul, cât și șoferul autoturismului au fost testați cu aparatul etilotest după producerea accidentului. În ambele cazuri, rezultatele indicate de aparat au fost zero. În urma accidentului au fost aplicate restricții de circulație pe Șoseaua Viilor, pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor. Este afectat segmentul cuprins între strada Năsăud și strada Fabrica de Chibrituri.
Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile în care s-a produs accidentul. Ancheta urmează să clarifice împrejurările care au dus la coliziunea dintre autospeciala moto și autoturism.