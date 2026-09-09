Accident pe Șoseaua Viilor. Un polițist pe motocicletă a fost rănit și transportat la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 14:22

Un polițist de 36 de ani din cadrul Brigăzii Rutiere a fost rănit ușor într-un accident produs pe Șoseaua Viilor, în București. Motocicleta de serviciu pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani.

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