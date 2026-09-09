Tânăr din Timiș, reținut după ce a lovit un polițist cu o sticlă de bere

Un tânăr de 28 de ani din Timiș a fost reținut după ce ar fi aruncat cu o sticlă de bere în direcția polițiștilor, lovind un agent în apropierea șoldului. Incidentul a avut loc la un eveniment desfășurat în localitatea Remetea-Luncă.
Un tânăr de 28 de ani din județul Timiș a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi aruncat cu o sticlă de bere în direcția unor polițiști și ar fi lovit un agent. Incidentul s-a produs în seara de 8 septembrie, în timpul unei manifestări cultural-artistice din localitatea Remetea-Luncă, comuna Mănăștiur.
Bărbatul este cercetat pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.
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Cum s-a produs incidentul în care a fost lovit polițistul?
Incidentul s-a produs în jurul orei 23:00, în timp ce polițiștii asigurau ordinea și liniștea publică la evenimentul organizat în Remetea-Luncă.
„În fapt, în seara de 8 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, în timp ce polițiștii asigurau măsurile de ordine și liniște publică la o manifestare cultural-artistică desfășurată în localitatea Remetea-Luncă, comuna Mănăștiur, o persoană ar fi aruncat cu o sticlă de bere în direcția polițiștilor, un agent de poliție fiind lovit în apropierea șoldului”, transmite IPJ Timiș.
Polițiștii aflați la fața locului l-au imobilizat și încătușat pe tânăr. Acesta a fost dus la secția de poliție din orașul Făget pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.
Pentru ce infracțiuni este cercetat tânărul?
Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Miercuri, acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. În funcție de rezultatul anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.