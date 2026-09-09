Tânăr din Timiș, reținut după ce a lovit un polițist cu o sticlă de bere

Publicat 9 sept. 2026, 13:27 Actualizat 9 sept. 2026, 13:38

Un tânăr de 28 de ani din Timiș a fost reținut după ce ar fi aruncat cu o sticlă de bere în direcția polițiștilor, lovind un agent în apropierea șoldului. Incidentul a avut loc la un eveniment desfășurat în localitatea Remetea-Luncă.

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