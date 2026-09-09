Accident grav pe barajul Mihăilești. Trei tineri au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat pe plafon

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 09:50

Un accident rutier violent s-a produs în timpul nopții pe DN6, în zona barajului Mihăilești, județul Giurgiu. Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe plafon. Traficul pe șosea a fost afectat în timpul intervenției echipajelor de salvare și al cercetărilor efectuate de polițiști.

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