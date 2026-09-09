Accident grav pe barajul Mihăilești. Trei tineri au ajuns la spital după ce mașina s-a răsturnat pe plafon

Un accident rutier violent s-a produs în timpul nopții pe DN6, în zona barajului Mihăilești, județul Giurgiu. Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe plafon. Traficul pe șosea a fost afectat în timpul intervenției echipajelor de salvare și al cercetărilor efectuate de polițiști.
Mașina s-a răsturnat pe plafon pe DN6
Accidentul a avut loc pe sectorul DN6 care traversează barajul Lacului Mihăilești. În urma evenimentului, autoturismul implicat, singurul vehicul din accident, s-a răsturnat complet pe plafon.
La sosirea echipajelor de intervenție, cei trei ocupanți ai mașinii erau conștienți. Deși nu au rămas blocați în autoturism, aceștia prezentau mai multe traumatisme și se aflau în stare de șoc.
Victimele au fost identificate ca fiind doi tineri și o tânără, cu vârste între 16 și 20 de ani.
Intervenție amplă a pompierilor și echipajelor medicale
Pentru gestionarea accidentului au fost mobilizate forțe de intervenție din cadrul Secției de Pompieri Mihăilești.
La locul accidentului au ajuns o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Giurgiu, precum și echipaje ale Poliției Rutiere.
Salvatorii le-au acordat victimelor primul ajutor, după care cei trei răniți au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spitale din București pentru evaluări și investigații suplimentare.
Autoturismul a fost grav avariat
Forța impactului a provocat avarii importante autoturismului. Plafonul mașinii a fost puternic deformat, iar parbrizul s-a spart.
Pompierii au luat imediat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu. Printre acestea s-a numărat și deconectarea bornelor bateriei autoturismului, în condițiile în care o mașină răsturnată poate prezenta riscuri suplimentare.
Polițiștii verifică modul în care s-a produs accidentul
După producerea accidentului, polițiștii au efectuat măsurători și verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs impactul.
Din primele informații, este luată în calcul ipoteza potrivit căreia autoturismul ar fi lovit parapetul, însă anchetatorii verifică mai multe posibile cauze.
Printre variantele analizate se află neatenția la volan, viteza neadaptată la condițiile de drum și posibilitatea ca șoferul să fi pierdut controlul direcției.
Condițiile de pe sectorul de drum din zona barajului sunt, de asemenea, avute în vedere de anchetatori, în contextul în care carosabilul poate deveni umed pe timpul nopții din cauza condensului provenit din apropierea lacului.
Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă
În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului și pentru determinarea responsabilităților.
Intervenția echipajelor de salvare și cercetările efectuate la locul accidentului au afectat circulația pe DN6, în zona barajului Mihăilești.
Traficul s-a desfășurat cu dificultate timp de zeci de minute, până când operațiunile autorităților au fost finalizate.
Sectorul de drum București-Alexandria este unul intens circulat, iar polițiștii recomandă șoferilor să manifeste o atenție sporită, în special pe porțiunile de drum unde condițiile de vizibilitate și carosabilul pot deveni dificile pe timpul nopții.