Accident de muncă în Mureș. Un bărbat de 56 de ani a murit după ce a fost lovit de o țeavă metalică

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 sept. 2026, 11:28

Tragedie la o societate comercială din localitatea Daneș, județul Mureș. Un angajat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața într-un accident de muncă, după ce ar fi fost lovit de o țeavă metalică de mari dimensiuni, în timp ce se afla în apropierea unui utilaj destinat manipulării unor astfel de materiale.

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