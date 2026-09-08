Accident de muncă în Mureș. Un bărbat de 56 de ani a murit după ce a fost lovit de o țeavă metalică

Tragedie la o societate comercială din localitatea Daneș, județul Mureș. Un angajat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața într-un accident de muncă, după ce ar fi fost lovit de o țeavă metalică de mari dimensiuni, în timp ce se afla în apropierea unui utilaj destinat manipulării unor astfel de materiale.
Accidentul de muncă a avut loc dimineața
Incidentul s-a produs marți dimineață, iar autoritățile au fost alertate în jurul orei 08:20, printr-un apel la numărul de urgență 112.
La fața locului au ajuns polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Sighișoara, care au început verificările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.
Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, victima era un bărbat de 56 de ani, domiciliat în comuna Daneș.
Bărbatul ar fi fost lovit de o țeavă de mari dimensiuni
Din cercetările efectuate până în prezent reiese că bărbatul își desfășura activitatea în apropierea unui utilaj utilizat pentru manipularea țevilor metalice.
În circumstanțe care urmează să fie clarificate în cadrul anchetei, una dintre țevile de mari dimensiuni și greutate ar fi căzut și l-ar fi surprins pe angajat.
Impactul i-a fost fatal, iar bărbatul a decedat.
Anchetatorii continuă să verifice toate aspectele legate de desfășurarea activității și de condițiile în care s-a produs căderea țevii.
Necropsia urmează să stabilească exact cauza decesului
Trupul neînsuflețit al victimei a fost transportat în vederea efectuării necropsiei. Procedura medico-legală va contribui la stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.
Întrucât incidentul s-a produs în timpul programului de lucru, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș au fost informați despre eveniment.
Autoritățile urmează să verifice și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
Ancheta continuă într-un dosar penal
Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Sighișoara continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.
Ancheta va trebui să clarifice inclusiv modul în care era manipulată țeava metalică, condițiile de lucru și dacă au fost respectate toate măsurile de protecție prevăzute pentru desfășurarea unei asemenea activități.
Până la finalizarea cercetărilor, circumstanțele exacte ale accidentului rămân în curs de stabilire.