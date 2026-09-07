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Locale· 2 min citire
Pământul s-a zguduit din nou în România. Cutremur luni dimineață, într-o zonă mai puțin obișnuită
Cutremur
Publicat7 sept. 2026, 09:01
Actualizat7 sept. 2026, 09:02
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineață, 7 septembrie, în zona Galați. Seismul a avut loc la o adâncime de 16,8 kilometri, la mai puțin de 24 de ore după un alt cutremur, cu magnitudinea 4,1, înregistrat în zona seismică Vrancea.
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