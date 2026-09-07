Pământul s-a zguduit din nou în România. Cutremur luni dimineață, într-o zonă mai puțin obișnuită

Publicat 7 sept. 2026, 09:01 Actualizat 7 sept. 2026, 09:02

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineață, 7 septembrie, în zona Galați. Seismul a avut loc la o adâncime de 16,8 kilometri, la mai puțin de 24 de ore după un alt cutremur, cu magnitudinea 4,1, înregistrat în zona seismică Vrancea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cutremur romania