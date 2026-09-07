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Pământul s-a zguduit din nou în România. Cutremur luni dimineață, într-o zonă mai puțin obișnuită

Cutremur

Cutremur

Scris deMădălina Cristea
Publicat7 sept. 2026, 09:01
Actualizat7 sept. 2026, 09:02

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineață, 7 septembrie, în zona Galați. Seismul a avut loc la o adâncime de 16,8 kilometri, la mai puțin de 24 de ore după un alt cutremur, cu magnitudinea 4,1, înregistrat în zona seismică Vrancea.

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de duminică spre luni, 7 septembrie 2026, în România. Seismul a fost înregistrat la ora 01:08, în zona Galați, și s-a produs la o adâncime de 16,8 kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Mișcarea seismică a fost una slabă și vine la mai puțin de 24 de ore după un alt cutremur înregistrat în România, de această dată în zona seismică Vrancea. Seismul de duminică dimineață a avut o magnitudine mai mare, de 4,1, și s-a produs la o adâncime de aproape 150 de kilometri.

Cutremur de 3,1 în zona Galați

Potrivit datelor seismologilor, cutremurul de luni s-a produs la ora 01:08:59, în Moldova, zona Galați. Magnitudinea înregistrată a fost de 3,1, iar adâncimea la care s-a produs mișcarea tectonică a fost de 16,8 kilometri. Seismul a fost unul de suprafață, comparativ cu mișcările tectonice produse în mod obișnuit la adâncimi mult mai mari în zona Vrancea. Nu au fost anunțate pagube în urma cutremurului.

Un alt cutremur, de 4,1, s-a produs duminică în Vrancea

Cu mai puțin de o zi înainte, duminică dimineață, un alt cutremur a fost înregistrat în România. Seismul s-a produs la ora 07:04 în zona seismică Vrancea, Buzău, a avut magnitudinea 4,1 și s-a produs la o adâncime de 149,6 kilometri. Mișcarea tectonică a avut loc în apropierea mai multor orașe din zona de curbura Carpaților, printre care Sfântu Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani și Ploiești. Spre deosebire de cutremurul de luni din Galați, acesta a fost un seism de adâncime intermediară.

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