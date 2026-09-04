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Locale· 1 min citire
Accident grav în județul Neamț. O femeie de 66 de ani a rămas fără un picior după ce a fost lovită de un autotren
FOTO: Arhivă
Publicat4 sept. 2026, 20:33
Actualizat4 sept. 2026, 20:44
Un accident rutier grav a avut loc vineri după-amiază, în municipiul Roman, unde o femeie în vârstă de 66 de ani a fost lovită de un autotren și a suferit amputarea membrului inferior drept. Un pompier aflat în timpul liber i-a acordat primul ajutor.
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