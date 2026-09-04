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Accident grav în județul Neamț. O femeie de 66 de ani a rămas fără un picior după ce a fost lovită de un autotren

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat4 sept. 2026, 20:33
Actualizat4 sept. 2026, 20:44

Un accident rutier grav a avut loc vineri după-amiază, în municipiul Roman, unde o femeie în vârstă de 66 de ani a fost lovită de un autotren și a suferit amputarea membrului inferior drept. Un pompier aflat în timpul liber i-a acordat primul ajutor.

Un pompier aflat în timpul liber i-a acordat primul ajutor

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, accidentul a fost anunțat la numărul 112 în jurul orei 15:50 și s-a produs la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu și Dumitru Mărtinaș.

La locul accidentului au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Roman, cu o autospecială de descarcerare grea și o ambulanță SMURD TIM, precum și un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

În urma impactului, femeia și-a pierdut piciorul drept, dar a rămas conștientă, iar un participant la trafic, plutonier adjutant șef Cătălin Lupu, aflat în timpul liber, a intervenit pentru limitarea hemoragiei. Acesta i-a aplicat un garou până la preluarea victimei de către echipajul medical.

Femeia a fost preluată în stare conștientă de echipajul SMURD TIM și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Membrul amputat, prins sub roțile autotrenului

Pompierii au intervenit pentru extragerea membrului amputat, care rămăsese prins sub roțile autotrenului, și pentru curățarea carosabilului.

În acest caz, polițiștii au deschis o ancehtă și uremază să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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