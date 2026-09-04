Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Misiune contracronometru în zona Transfăgărășanului. Şase turişti străini, epuizaţi pe munte
FOTO: Facebook
Salvamontiştii din Argeş intervin, vineri seară, în zona Transfăgărăşanului pentru a recupera şase turişti străini, aflaţi în stare avansată de epuizare, care nu mai pot coborî în siguranţă de pe munte.
Citește și
- 21:26Copil de 9 ani pe trotinetă electrică, spulberat de camion
- 20:33Accident grav în județul Neamț. O femeie de 66 de ani a rămas fără un picior după ce a fost lovită de un autotren
- 16:35Un nou focar de variolă ovină, al treilea depistat în ultima lună, în județul Gorj. Aproximativ 100 de oi au fost sacrificate
- 16:12Circulația tramvaielor pe Pasajul Basarab va fi reluată din 7 septembrie. Anunțul STB
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News