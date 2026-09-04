Misiune contracronometru în zona Transfăgărășanului. Şase turişti străini, epuizaţi pe munte

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 21:30

Salvamontiştii din Argeş intervin, vineri seară, în zona Transfăgărăşanului pentru a recupera şase turişti străini, aflaţi în stare avansată de epuizare, care nu mai pot coborî în siguranţă de pe munte.

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