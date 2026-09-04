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Misiune contracronometru în zona Transfăgărășanului. Şase turişti străini, epuizaţi pe munte

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 21:30

Salvamontiştii din Argeş intervin, vineri seară, în zona Transfăgărăşanului pentru a recupera şase turişti străini, aflaţi în stare avansată de epuizare, care nu mai pot coborî în siguranţă de pe munte.

Salvamont Argeş intervine pentru recuperarea turiştilor

Intervenţia salvatorilor montani argeşeni are loc, vineri seară, pe traseul Cruce Albastră, Lacul Călţun, Tunelul Transfăgărăşan, în sprijinul unui grup format din şase cetăţeni străini.

”Persoanele au plecat în această dimineaţă de la Cabana Negoiu, cu intenţia de a ajunge la Bâlea, şi se află într-o stare avansată de epuizare, prezentând ameţeli şi stare de vomă”, informează oficialii Salvamont Argeş.

Salvamontiștii le recomandă turiştilor să nu subestimeze traseele din Făgăraş

La operaţiunea de recuperare a celor şase participă echipa Salvamont Argeş aflată în serviciul de tură operativă la Refugiul Capra. O a doua echipă suport este pregătită să facă deplasarea în zonă dacă situaţia o va impune. 

Salvatorii montani reamintesc turiştilor că traseele montane din zona Făgăraşului sunt solicitante şi necesită o bună condiţie fizică, echipament adecvat şi o planificare realistă a timpului de parcurgere.

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