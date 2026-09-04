Circulația tramvaielor pe Pasajul Basarab va fi reluată din 7 septembrie. Anunțul STB

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 16:12

Vești bune pentru locuitorii Capitalei. Tramvaiele vor circula din nou pe Pasajul Basarab începând de luni, 7 septembrie, a anunțat vineri Societatea de Transport București (STB).

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