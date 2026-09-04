Circulația tramvaielor pe Pasajul Basarab va fi reluată din 7 septembrie. Anunțul STB

Vești bune pentru locuitorii Capitalei. Tramvaiele vor circula din nou pe Pasajul Basarab începând de luni, 7 septembrie, a anunțat vineri Societatea de Transport București (STB).
Liniile 1 și 10 revin pe traseele de bază
Începând de luni, 7 septembrie, odată cu redeschiderea totală a Pasajului Basarab, circulația tramvaielor pe pasaj va fi reluată. Liniile 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, iar linia 4 va fi reînființată.
Linia 1 va funcționa între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, pe traseul: „Romprim”, Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Pasaj Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”. Pe sensul de întoarcere, tramvaiul va circula de la „Bd. Banu Manta”, pe Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresul, Str. Dr. Constantin Istrati, Șos. Viilor și Șos. Olteniței, până la „Romprim”.
Linia 4 va circula între terminalele „Șura Mare” și „Zețarilor”, pe traseul „Șura Mare” – Str. Șura Mare – Șos. Giurgiului – Str. Alexandru Anghel – Str. Zețarilor – „Zețarilor”, cu retur pe traseul „Zețarilor” – Str. Zețarilor – Str. Alexandru Anghel – Șos. Giurgiului – Șos. Olteniței – Str. Șura Mare – „Șura Mare”.
Linia 10 va funcționa, la rândul său, între „Romprim” și „Bd. Banu Manta”. Pe sensul dus, traseul va fi „Romprim” – Șos. Olteniței – Piața Eroii Revoluției – Șos. Viilor – Str. Dr. Constantin Istrati – Str. Progresului – Bd. Timișoara – Bd. G-ral Paul Teodorescu – Bd. Doina Cornea – Pasajul Basarab – Șos. Nicolae Titulescu – „Bd. Banu Manta”. La întoarcere, tramvaiul va circula pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Calea Văcărești și Șos. Olteniței, până la „Romprim”.
Liniile 11 și 47 vor fi reînființate, iar 54 și 610 suspendate
Linia 11 va circula între terminalele „Zețarilor” și „Cartier Giulești”. Traseul dus va fi „Zețarilor” – Prelungirea Ferentari – Calea Ferentari – Calea Rahovei – Str. Progresului – Bd. Timișoara – Bd. G-ral Paul Teodorescu – Bd. Doina Cornea – Calea Giulești – „Cartier Giulești”, iar pe sensul de întoarcere tramvaiul va urma traseul invers.
Linia 47 va funcționa între „Ghencea” și „Piața Unirii”, pe traseul „Ghencea” – Bd. Ghencea – Calea 13 Septembrie – Str. Progresului – Str. Dr. Constantin Istrati – Str. 11 Iunie – Bd. Regina Maria – „Piața Unirii”. Returul se va face pe Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie și Bd. Ghencea, până la terminalul „Ghencea”.
Odată cu aceste modificări, liniile 54 și 610 vor fi suspendate.
Potrivit STB, programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate în aplicația Info TB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media (Facebook, Instagram și X).