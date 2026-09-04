„Te împușc în cap!” Un bărbat a amenințat și lovit un polițist din București. A fost arestat preventiv

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi amenințat un polițist din București că îl „împușcă în cap” și l-ar fi lovit în timpul unei intervenții. Incidentul a avut loc în Sectorul 4, iar procurorii îl cercetează pentru ultraj.
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după un incident violent petrecut în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi amenințat un agent de poliție aflat în timpul serviciului că îl „împușcă în cap”, apoi l-ar fi lovit de mai multe ori în timp ce polițistul încerca să îl imobilizeze.
Cazul este anchetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, iar bărbatul este cercetat pentru ultraj. Acțiunea penală a fost pusă în mișcare joi, după ce procurorii au analizat împrejurările în care s-a produs incidentul.
Polițistul ar fi fost amenințat și lovit în timpul intervenției
Incidentul s-a produs pe 2 septembrie, în jurul orei 09:17, pe o stradă din Sectorul 4. Agentul de poliție, angajat al Secției 14, se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și încerca să îl imobilizeze pe bărbat în momentul în care acesta ar fi devenit violent.
„În sarcina inculpatului V.A. s-a reţinut că la data de 2 septembrie, în jurul orei 09:17, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4, a ameninţat o cu acte de violenţă, respectiv 'te împuşc în cap!' pe persoana vătămată B.A. agent de poliţie în cadrul Secţiei 14 Poliţie, în timp ce aceasta se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi încerca să îl imobilizeze pe inculpat, iar apoi a lovit-o pe aceasta cu piciorul la nivelul tibiei piciorului drept şi apoi la nivelul feţei, respectiv în zona pometelui drept, cauzându-i persoanei vătămate suferinţe fizice”, se precizează în comunicatul procurorilor.
Polițist agresat pe faleza din Tulcea în timpul unei intervenții. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere
Potrivit anchetatorilor, agentul a fost lovit atât în zona piciorului, cât și în zona feței, iar agresiunea s-a produs chiar în timpul intervenției. Procurorii au considerat că faptele sunt suficient de grave pentru a cere arestarea preventivă a suspectului.
Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile
Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore de procurorul de caz. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 București, care a admis propunerea formulată de Parchet.
Instanța a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru infracțiunea de ultraj, iar procurorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și să completeze probatoriul.