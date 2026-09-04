„Te împușc în cap!” Un bărbat a amenințat și lovit un polițist din București. A fost arestat preventiv

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 14:31

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi amenințat un polițist din București că îl „împușcă în cap” și l-ar fi lovit în timpul unei intervenții. Incidentul a avut loc în Sectorul 4, iar procurorii îl cercetează pentru ultraj.

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