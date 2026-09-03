Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei din județul Bihor. Zeci de persoane evacuate, Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 22:51

Un incendiu a izbucnit joi seară, la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei, județul Bihor. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță.

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