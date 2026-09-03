Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei din județul Bihor. Zeci de persoane evacuate, Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Un incendiu a izbucnit joi seară, la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei, județul Bihor. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță.
UPDATE - ISU Bihor: ”Incendiul a fost lichidat”
”În această seară, pompierii militari bihoreni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un salon situat la etajul I al Spitalului de Psihiatrie din localitatea Ștei, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la două saltele dintr-un salon.
Până la sosirea forțelor de intervenție, 53 de persoane s-au autoevacuat.
Având în vedere specificul situației, la ora 22:13 a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a transmis ISU Bihor.
La fața locului, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autoscări o ambulanță SMURD și unsprezece echipaje meducale ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD Oradea.
”Incendiul a fost lichidat, însă întregul etaj I al clădirii a fost inundat cu fum, pompierii procedând la ventilarea spațiilor.
6 Echipajele de intervenție au efectuat verificări și la etajul II al clădirii.
În total, 116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat de la cele două etaje ale clădirii.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, au mai spus reprezentanții ISU.
Pompierii continuă operațiunile pentru ventilarea spațiilor și verificarea clădirii.
UPDATE - Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat
”Conform ultimelor informații, un număr total de 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate/ autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime.
În prezent, echipajele de intervenție procedează la ventilarea spațiilor clădirii pentru eliminarea fumului”, au anunțat reprezentanții Centrului Opertiv pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.
ȘTIRE ÎNIȚIALĂ:
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
Din primele informați, incendiul se manifestă la nivelul unui salon din cadrul Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei.
”Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți”, a transmis Centrul Opertiv pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.
Având în vedere numărul persoanelor aflate în unitatea medicală și necesitatea mobilizării rapide a resurselor, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
Conform informațiilor primite de către Centrul Opertiv pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, ”56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță”.