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Accident în județul Vrancea. Copil de 7 ani, rănit după ce bicicleta sa s-a ciocnit cu o maşină

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 23:41

Un copil în vârstă de şapte ani a fost rănit, miercuri seară, după ce bicicleta pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism, pe un drum judeţean din comuna Vidra, judeţul Vrancea. Minorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident între o maşină şi o bicicletă, în comuna Vidra

Potrivit primelor verificări, autoturismul era condus de un tânăr de 27 de ani, iar bicicleta era condusă de copilul de şapte ani. Ambii sunt din comuna Vidra.

„Din verificările preliminare, s-a stabilit faptul că un autoturism, condus de un tânăr de 27 de ani, şi o bicicletă, condusă de un minor de 7 ani, ambii din comuna Vidra, ar fi intrat în coliziune. În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea minorului, acesta fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, a informat IPJ Vrancea.

Şoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii verifică împrejurările accidentului

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs accidentul rutier şi pentru a clarifica modul în care a avut loc coliziunea dintre autoturism şi bicicletă.

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