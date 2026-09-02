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Locale· 1 min citire
Accident în județul Vrancea. Copil de 7 ani, rănit după ce bicicleta sa s-a ciocnit cu o maşină
FOTO: Arhivă
Un copil în vârstă de şapte ani a fost rănit, miercuri seară, după ce bicicleta pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism, pe un drum judeţean din comuna Vidra, judeţul Vrancea. Minorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
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