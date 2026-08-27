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Navă lovită de un proiectil necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Incendiu la bord

Profimedia

Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 07:06

O navă comercială a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în timpul tranzitului prin apropierea Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante culoare maritime pentru transportul mondial de petrol. Impactul a provocat un incendiu la bord, însă flăcările au fost stinse, iar întregul echipaj este în siguranță, potrivit agenției britanice UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din Golf, unde atacurile asupra navelor comerciale s-au înmulțit în ultimele luni.

Incendiul a fost stins, iar echipajul este în siguranță

Conform UKMTO, nava a transmis că a fost lovită de un proiectil a cărui origine nu este cunoscută. În urma impactului a izbucnit un incendiu la bord, însă echipajul a reușit să îl stingă înainte ca situația să se agraveze.

Autoritățile britanice nu au precizat deocamdată naționalitatea navei și nici destinația acesteia. Incidentul este în curs de investigare, iar celelalte nave care tranzitează zona au fost avertizate să manifeste prudență și să raporteze orice activitate suspectă.

Atacul s-a produs în apropierea coastelor Omanului

Potrivit informațiilor furnizate de UKMTO, atacul a avut loc la aproximativ 20 de mile marine nord-est de Al Khasab, în Oman, la intrarea estică în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume.

Până în prezent, nicio grupare sau autoritate nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

Tensiunile din regiune continuă să escaladeze

Strâmtoarea Ormuz a devenit scena unor incidente repetate de la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, lansată la 28 februarie. De atunci, Teheranul susține că exercită control asupra acestei căi navigabile strategice, iar atacurile asupra navelor comerciale s-au înmulțit.

În ultimele luni, UKMTO a raportat mai multe incidente similare în Golf, inclusiv atacuri asupra unor petroliere și cargouri, ceea ce a determinat autoritățile maritime să emită avertismente repetate pentru companiile de transport și echipajele care traversează zona.

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