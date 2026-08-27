Navă lovită de un proiectil necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Incendiu la bord

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 07:06

O navă comercială a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în timpul tranzitului prin apropierea Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante culoare maritime pentru transportul mondial de petrol. Impactul a provocat un incendiu la bord, însă flăcările au fost stinse, iar întregul echipaj este în siguranță, potrivit agenției britanice UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Distribuie articolul