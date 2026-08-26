Bill Gates cere „domenii rezervate oamenilor” pe piața muncii: până la 40% din joburi ar putea fi interzise pentru AI

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, propune o soluție pentru a limita efectele Inteligenței Artificiale asupra pieței muncii: crearea unor domenii de activitate „rezervate exclusiv oamenilor", similar rezervațiilor naturale protejate de intervenția umană.
Miliardarul, care a publicat miercuri, 26 august 2026, un eseu de aproape 6.000 de cuvinte, estimează că până la 40% din locurile de muncă ar putea beneficia, în varianta cea mai extinsă, de această protecție.
Ideea centrală: „Domeniu rezervat oamenilor”
Conceptul, numit de Gates „domeniu rezervat oamenilor”, ar funcționa în două forme: unele profesii ar rămâne definitiv apanajul oamenilor, precum îngrijirea copiilor sau activitatea de jurat, în timp ce altele ar primi doar o protecție temporară, pentru lucrătorii care nu se mai pot recalifica ușor, cum ar fi angajații din industrie aflați la finalul carierei.
Comparația pe care o folosește miliardarul este cea a rezervațiilor naturale: zone unde s-ar putea construi, dar oamenii aleg să nu o facă, pentru că pierderea ar fi ireversibilă.
De ce insistă Gates pe sănătate și educație
Fostul șef Microsoft a folosit exemplul personal al tatălui său, decedat de Alzheimer, pentru a explica de ce anumite sarcini din îngrijirea medicală nu ar trebui delegate roboților, chiar dacă tehnic ar fi posibil.
El susține că vestea unui diagnostic incurabil nu ar trebui comunicată de o mașină, iar în domenii precum educația și sănătatea mintală ar trebui păstrat mereu „un om la conducere", care să folosească tehnologia doar ca instrument.
Taxă pe roboți și AI
Alături de joburile protejate, Gates propune și impozitarea companiilor pentru utilizarea AI și a roboților, similar taxelor plătite pentru angajații umani, pentru a încetini înlocuirea forței de muncă și a finanța programe de recalificare.
El avertizează că guvernele lumii nu sunt pregătite pentru amploarea schimbărilor, comparând necesitatea unei reorganizări cu cea declanșată de atacurile din 11 septembrie 2001, dar la o scară mult mai mare, ce ar afecta educația, energia, sistemul financiar și sănătatea publică.
Întâlnire cu Xi Jinping, în noiembrie
Miliardarul a declarat pentru Reuters că echipa sa lucrează la organizarea unei întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, planificată tentativ pentru noiembrie, în cadrul unei vizite în China. Gates spune că speră ca cele două superputeri, SUA și China, să colaboreze la crearea unui cadru internațional de reglementare a AI, inspirat din modelele folosite pentru inspecțiile nucleare, reglementările din aviație și protecția stratului de ozon.
Efectul AI asupra gândirii critice
Eseul, intitulat „The Turbulent AI Era Is Here. The Choices We Make Are Critical", atrage atenția și asupra riscurilor pentru tineri: un sondaj citat de Gates arată o legătură între utilizarea intensă a AI și scăderea gândirii critice, efect mai pronunțat la generațiile mai jeune.