Bill Gates, audiat în Congresul SUA în dosarul Epstein: „Nu ar fi trebuit niciodată să mă întâlnesc cu el”

Sursă: realitatea.net

Bill Gates, fondtorul Microsoft, a recunoscut miercuri în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților din SUA că relația sa cu Jeffrey Epstein a reprezentat „o gravă eroare de judecată”, exprimându-și regretul profund pentru întâlnirile avute cu infractorul sexual condamnat.

Gates a depus mărturie cu uşile închise în faţa Comisiei pentru Supraveghere şi Reformă Guvernamentală, devenind una dintre cele mai proeminente personalităţi audiate în cadrul investigaţiilor privind reţeaua de influenţă construită de Epstein.

Primele întâlniri cu Epstein, sub pretextul filantropiei

În declaraţia sa introductivă, miliardarul a precizat că l-a întâlnit pe Epstein pentru prima dată în 2011, la trei ani după ce acesta pledase vinovat pentru solicitarea unei minore în scopul prostituţiei. De asemenea, Gates a susţinut că scopul discuţiilor era atragerea de finanţări pentru activităţile Fundaţiei Gates în domeniul sănătăţii globale.

„Nu ar fi trebuit niciodată să mă întâlnesc cu Epstein. Pe baza a ceea ce ştiu acum, înţeleg că nici măcar dacă ar fi adus donatorii pe care îi promitea, asocierea cu el nu ar fi fost justificată”, a declarat Gates.

Între 2011 şi 2014 au avut loc mai multe întâlniri axate pe posibile mecanisme de finanţare filantropică, însă Gates a afirmat că niciun proiect concret nu s-a materializat. În 2014, miliardarul a întrerupt definitiv contactul cu Epstein, după ce a concluzionat că promisiunile acestuia nu aveau fundament.

Tentativă de şantaj şi impact asupra fundaţiei

Gates a dezvăluit că Epstein a încercat ulterior să folosească informaţii despre infidelităţile sale din timpul căsătoriei cu Melinda Gates pentru a-l determina să reia relaţia.

„Epstein a încercat să utilizeze informaţii despre viaţa mea personală pentru a mă presa să reiau contactul cu el. Nu a avut succes, însă acest lucru arată modul în care încerca să îşi promoveze propriile interese”, a spus Gates.

Miliardarul a recunoscut că asocierea cu Epstein a afectat reputaţia Fundaţiei Gates, una dintre cele mai mari organizaţii filantropice din lume, cu active estimate la peste 70 de miliarde de dolari. „Întâlnirile cu Epstein au pus în pericol această muncă”, a adăugat el.

Gates a subliniat că nu a vizitat niciodată insula, ferma sau locuinţa din Florida ale lui Epstein şi că nu a fost martor la activităţi ilegale.