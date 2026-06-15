Parlamentul Ungariei a dat o lege ca să se asigure că Viktor Orban nu mai revine la putere

Parlamentul ungar a adoptat o modificare constituțională cu impact major asupra viitorului politic al țării, introducând o limită totală de opt ani pentru exercitarea funcției de prim-ministru.
Decizia, votată de legislativul dominat de partidul Tisza al premierului pro-european Péter Magyar, are efecte directe asupra posibilității ca Viktor Orbán să revină la conducerea guvernului.
Măsura a fost adoptată luni și reprezintă una dintre cele mai controversate schimbări constituționale din ultimii ani în Ungaria, având implicații atât politice, cât și instituționale.
Limită de mandate și efect retroactiv
Noua prevedere stabilește că un politician nu poate deține funcția de prim-ministru pentru mai mult de opt ani în total. În plus, amendamentul introduce și o aplicare cu efect retroactiv, ceea ce înseamnă că sunt luate în calcul și mandatele anterioare intrării în vigoare a noii reguli.
Conform textului adoptat, persoanele care au ocupat funcția de premier pentru cel puțin opt ani nu mai pot fi alese din nou în această poziție. Regula se aplică mandatelor începând cu data de 2 mai 1990.
Prin această formulare, fostul premier Viktor Orbán este practic exclus din posibilitatea de a reveni la conducerea guvernului, după ce a deținut funcția timp de mai multe mandate cumulate, scrie Reuters.
Vot decisiv în Parlamentul ungar
Amendamentul constituțional a fost adoptat cu o majoritate semnificativă: 135 de voturi pentru, 50 împotrivă și 6 abțineri.
Măsura a fost una dintre promisiunile de campanie ale premierului Péter Magyar, liderul formațiunii Tisza, care a reușit să obțină o majoritate de două treimi în Parlament în urma alegerilor din aprilie. Această majoritate îi permite să modifice legislația adoptată în perioada guvernărilor anterioare, inclusiv prevederi din Constituție.
Schimbări instituționale majore în arhitectura statului
Pe lângă limitarea mandatelor pentru funcția de prim-ministru, noul amendament include și alte modificări cu impact asupra instituțiilor statului.
Una dintre acestea vizează desființarea Oficiului pentru Protecția Suveranității, organism creat în perioada guvernării Orbán, care a fost acuzat de stigmatizarea unor jurnaliști și a unor figuri din opoziție sub pretextul protejării împotriva „intereselor străine”.
De asemenea, modificarea legislativă readuce în controlul statului drepturile fondatorilor asupra așa-numitelor fundații de administrare a bunurilor de interes public. În trecut, în timpul guvernării Orbán, active de stat evaluate la sume importante au fost transferate către astfel de structuri.
O nouă etapă politică la Budapesta
Decizia Parlamentului marchează o schimbare profundă în echilibrul politic din Ungaria, în contextul în care noua conducere legislativă și executivă promovează reforme ample față de perioada precedentă.
Prin limitarea mandatelor și modificările instituționale adoptate, scena politică de la Budapesta intră într-o nouă etapă, cu reguli constituționale rescrise și cu efecte directe asupra foștilor lideri politici ai țării.