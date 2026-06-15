Europa deschide ușa pentru o nou generație de plante modificate genetic. Fermierii au ieșit deja la proteste

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 17:20

Uniunea Europeană se află în fața unei decizii care ar putea modifica semnificativ viitorul agriculturii pe continent. Instituțiile europene analizează posibilitatea autorizării unei noi categorii de plante obținute prin tehnologii moderne de editare genomică, considerate de susținători o soluție pentru provocările climatice și pentru reducerea utilizării pesticidelor.

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