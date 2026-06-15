Clipe de panică pentru o femeie aflată în jacuzzi: a rămas blocată de sistemul de aspirație

O femeie a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost prinsă de sistemul de admisie al jacuzziului și nu s-a mai putut elibera singură.
Panicată și imobilizată de forța aspirației
Întâmplarea a fost făcută publică pe rețelele sociale de o apropiată a victimei, care a povestit că femeia, identificată doar ca Esther, s-a așezat fără să știe pe zona de admisie a filtrului jacuzziului. În câteva secunde, aspirația puternică a instalației a imobilizat-o complet.
Martorii spun că victima a început să țipe disperată, convinsă că nu va mai putea scăpa.
„Țipa de parcă murea”, a relatat persoana care a asistat la întreaga scenă și care a intervenit imediat pentru a opri sistemul și a o elibera.
Urmări serioase după incident
Deși a fost scoasă din jacuzzi, femeia a rămas cu traumatisme importante și dureri severe. Potrivit informațiilor publicate online, aceasta se confruntă cu dificultăți de mișcare și este monitorizată atent din cauza unor posibile complicații medicale.
Forța exercitată de sistemul de aspirație ar fi provocat leziuni musculare semnificative, iar recuperarea ar putea dura o perioadă îndelungată.
Până în prezent, nu au fost comunicate informații oficiale din partea medicilor cu privire la starea exactă de sănătate a victimei.
Pericolul ascuns din jacuzzi și piscine
Specialiștii atrag atenția că astfel de accidente, deși rare, pot avea consecințe extrem de grave. Sistemele de aspirație defecte sau insuficient protejate pot crea un efect de vacuum capabil să prindă părul, mâinile, picioarele, bijuteriile sau chiar anumite părți ale corpului.
În situațiile cele mai severe, o persoană poate fi ținută captivă sub apă, ceea ce crește riscul de înec și de răniri serioase.
Experții recomandă verificarea periodică a instalațiilor, utilizarea echipamentelor conforme și evitarea contactului direct cu gurile de admisie ale apei.
Povestea care a devenit virală
Relatarea incidentului s-a răspândit rapid pe internet, unde mii de persoane și-au exprimat șocul după ce au aflat cât de periculoase pot deveni sistemele de aspirație ale jacuzziurilor.
Mulți utilizatori au recunoscut că nu cunoșteau aceste riscuri și au cerut informații suplimentare despre măsurile de siguranță care trebuie respectate în astfel de spații.