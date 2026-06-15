Ion Cristoiu: „Trump vrea să aducă pacea în Ucraina până pe 4 iulie!”

Publicat 15 iun. 2026, 17:13 Sursă Realitatea PLUS

„Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie”, este concluzia analistului REALITATEA PLUS Ion Cristoiu, după ce liderul de la Casa Albă a anunțat încheierea atacurilor din Iran. Maestrul susține că anunțul a coincis cu ziua de naștere a președintelui american, dar și cu începutul summitului G7. În același timp, Cristoiu precizează că acordul de pace dintre SUA și Iran se va semna vineri.

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