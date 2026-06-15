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Ion Cristoiu: „Trump vrea să aducă pacea în Ucraina până pe 4 iulie!”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iun. 2026, 17:13
SursăRealitatea PLUS

„Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie”, este concluzia analistului REALITATEA PLUS Ion Cristoiu, după ce liderul de la Casa Albă a anunțat încheierea atacurilor din Iran. Maestrul susține că anunțul a coincis cu ziua de naștere a președintelui american, dar și cu începutul summitului G7. În același timp, Cristoiu precizează că acordul de pace dintre SUA și Iran se va semna vineri.

Ion Cristoiu: „Acordul de pace dintre SUA și Iran va fi semnat vineri!”

„A coincis cu, în ziua de nașterea lui Trump, dar nu cred că asta a fost important, a coincis cu începutul reuniunii G7 de la Evian.

Deci la această reuniune vine acum un Donald Trump triumfător, care a rezolvat una dintre cele mai mari probleme de după 1948 ale omenirii și anume pacea globală din zonă. Este o reașezare a lumii în acea zonă a lumii.

Ei, un Donald Trump care vine, triumfător, altfel va discuta cu europenii despre pacea din Ucraina.

Europenii îi pregăteau lui Trump așa un soi de capcană, vine și Zelenski, se facă presiuni asupra lui Trump să spună nu, trebuie să continuăm războiul, că Rusia e terminată. Numai că Trump a vorbit la telefon, s-a lăsat felicitat nu numai de către Zelenski, dar și de către Putin și acum poate să venim ca un făcător de pace în Orientul, în zona Golfului... desigur acum va pretinde să facă pace și în Europa.

Asta cred că este uluitoarea semnificație a anunțului.

Precizez anunțul și nu semnarea, deoarece potrivit anunțului semnarea are loc vineri la Geneva.”, a declarat analistul, Ion Cristoiu.

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