Ion Cristoiu, analiză-șoc despre criza politică care macină țara: ”Căderea acestui guvern ar putea lovi partidele”-VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Ion Cristoiu a făcut miercuri, în direct la Realitatea Plus, radiografia crizei politice cu care se confruntă țara noastră și a afirmat că va fi greu pentru partide să refuze un al doilea premier numit de președintele Nicușor Dan, dacă varianta Eugen Tomac pică.

”Căderea acestui guvern să lovească partidele, pentru că omul simplu zice: Dar de ce a căzut? Uite, vă întreb eu dacă sunt cetățean român, muncesc la Nisa, puteți să-mi spuneți și mie de ce vor să cadă el în Parlament? Adică care e argumentul partidelor? Niciunul. Păi nu, eu spun ca bătălie”, a declarat Ion Cristoiu.



Analistul Realitatea PLUS a subliniat că ”Nicușor Dan dacă e istet, duce o bătălie se adresează României profunde, României uriașe, nu nouă care știm, pentru că el spune: bă, v-ați certat între voi, da? Nu mi-ați dat niciun premier, am propus eu pe unul, ăla a venit cu o listă de tehnocrați, ați văzut, da? Și s-ar putea ca chiar de seară să folosească. Păi da, și voi, care-i temeiul pentru care respingeți? Spuneți dacă pică în Parlament, ce faceți?”

Potrivit lui, ”va fi foarte greu pentru partide să respingă un al doilea tehnocrat”.