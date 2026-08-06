Niculina Stelea (senator AUR): „Găsesc total ipocrit modul în care PSD se comportă acum în cazul poveștii închiderii centralelor energetice pe cărbune”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 11:39

Senatorul AUR Niculina Stelea acuză PSD de ipocrizie în cazul închiderii centralelor pe cărbune și susține că social-democrații încearcă să rescrie propriile decizii luate în perioada în care s-au aflat la guvernare. Potrivit acesteia, inițiativele legislative privind salvarea Complexului Energetic Oltenia au fost respinse de fostul ministru al Energiei, iar schimbarea de poziție a PSD are exclusiv un scop electoral.

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