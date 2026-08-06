Niculina Stelea (senator AUR): „Găsesc total ipocrit modul în care PSD se comportă acum în cazul poveștii închiderii centralelor energetice pe cărbune”

Senatorul AUR Niculina Stelea acuză PSD de ipocrizie în cazul închiderii centralelor pe cărbune și susține că social-democrații încearcă să rescrie propriile decizii luate în perioada în care s-au aflat la guvernare. Potrivit acesteia, inițiativele legislative privind salvarea Complexului Energetic Oltenia au fost respinse de fostul ministru al Energiei, iar schimbarea de poziție a PSD are exclusiv un scop electoral.
„Găsesc total ipocrit modul în care PSD se comportă acum în cazul poveștii închiderii centralelor energetice pe cărbune.
În toamna anului trecut, AUR (la inițiativa colegei mele, deputat Ionelia Priescu, președinte al organizației Gorj, cu sprijinul tuturor parlamentarilor) a inițiat un act normativ prin care se dorea salvarea Complexului Energetic Oltenia (CEO). Se cerea prelungirea termenului pentru închiderea grupurilor pe cărbune până în 2032 și, implicit, păstrarea minelor active.
În martie, tot AUR a solicitat 426 de milioane de lei pentru CEO și grupurile energetice de acolo. În fiecare dintre cele două cazuri, ministrul Energiei în funcție atunci (Bogdan Ivan, de la PSD) a respins măsurile noastre, spunând că așa ne-a fost înțelegerea cu Comisia Europeană și că PNRR-ul are prioritate. Se pot găsi multiple poziționări ale PSD în care spunea că suntem prăpăstioși și vorbim despre o problemă care nu există în realitate.
Da, social-democrații au votat alături de noi acum pentru acel amendament la legea decarbonizării care presupune că nu se închide niciun grup pe cărbune până când nu e dată în funcțiune o capacitate de producție similară ca putere, fie pe bază de gaz, fie din surse regenerabile. Au făcut-o însă pentru că au impresia că oamenii nu au memorie, dar și pentru că, de ceva timp, încearcă să se portretizeze drept parte din Opoziție.
Să ne înțelegem. Eu nu spun că este rău că „PSD s-a dat cu poporul”, dar este clară dubla lor măsură. În realitate, doar încearcă să speculeze oportunist momentul, profitând de înțelegerile pe care le au cu presa mainstream, plătită tot din banii românilor. Este, totuși, cam prea de tot să-i vezi cum găsesc ei soluții la problemele energetice ale țării sau la situația socio-economică precară din Gorj, în condițiile în care au avut ministrul Energiei timp de un an și sunt cei vinovați de rămânerea fără locuri de muncă pentru gorjenii angajați la CEO, care aveau contracte de muncă pe perioadă determinată.
Acest comentariu pe care îl fac cred că este relevant și pentru ceea ce urmează să se întâmple în următorii doi ani. Parlamentarii social-democrați se laudă pe culoarele Legislativului că, până la sfârșitul lunii, vor reveni la putere într-o înțelegere cu o facțiune din PNL și cu UDMR. Cred că e bine ca oamenii să înmagazineze lucrurile pe care le spune PSD în acest hiatus în care a fost în opoziție și lucrurile pe care, Doamne ferește, ar urma să le facă dacă repun mâna pe actul de guvernare. Vă reamintesc că Bogdan Ivan era propus în prezumtivul Guvern Veștea să revină la Energie.
Până una-alta, în toate privințele (și pe povestea termocentralelor pe cărbune, și în chestiunea strategiei privind biodiversitatea), AUR a fost singura formațiune consecventă în a respinge progresismul bruxellez care aduce sărăcie și subdezvoltare.
PS. Imaginea este de la protestul angajaților de la CEO din 24 martie, când Ilie Bolojan a refuzat să se întâlnească măcar cu oamenii. Pe atunci, PSD era încă bot în bot cu PNL, iar ministrul Energiei s-a ascuns curajos și strategic”, a declarat Niculina Stelea, senator AUR.
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